DT de Cerro Porteño deja firme comentario previo a partido con Cristal: "Ustedes saben lo que es"

Con miras al partido de Copa Libertadores 2026, Ariel Holan, DT de Cerro Porteño, brindó una conferencia de prensa luego de la victoria de 3-0 ante 2 de Mayo por la Liga Paraguaya. Fuera del análisis en su debut, se dirigió al siguiente cotejo ante Sporting Cristal, en el que advierte lo duro que será el choque en la capital limeña.

Fiel a su estilo, el estratega argentino aclaró que uno de los aspectos que más le preocupa para el choque ante los celestes es el tema físico. Cataloga que esa inquietud está en “zona roja“, por lo que espera evaluar a cada uno de sus jugadores para alinear a los que estén al 100%.

Con relación al choque ante los ‘rimenses‘, aclara que este tipo de compromisos son de mucha intensidad y otro ritmo, por lo que recordó a todos los presentes lo que es jugar un partido de Copa Libertadores no solo ante Sporting Cristal, sino ante cualquiera de los rivales que tendrá por delante.

“Por ahora viene el partido de Copa, que generalmente tienen otra intensidad, otro contacto físico, otro ritmo... ustedes ya saben lo que es la Libertadores. Entonces se va a poner bueno.“, indicó Ariel Holan.

(VIDEO: Darishow Producciones)

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El partido de Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se juega el próximo miércoles 8 de abril a partir de las 21.00 horas locales con la transmisión de ESPN y Disney Plus. Los celestes anunciaron que el duelo ante el ‘Ciclón‘ iba a ser en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute, pero de momento el recinto deportivo de La Victoria está clausurado. Se espera una información oficial del club del Rímac para calmar la incertidumbre de los hinchas.