Revelan que Sporting Cristal busca fichaje de emergencia por malos resultados: "Hemos sondeado"

Sporting Cristal no la pasa nada bien en la temporada luego de atravesar una serie de malos resultados en la Liga 1 que lo ha puesto fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura y ha generado numerosas críticas de sus hinchas. En medio de ello, se reveló que la directiva del club busca un fichaje de emergencia para darle vuelta a la situación del equipo.

Revelan que Sporting Cristal busca fichaje de emergencia por malos resultados

Si bien el libro de pases de la Liga 1 ya se encuentra cerrado, los clubes aún pueden inscribir a jugadores hasta la fecha 12, siempre y cuando hayan estado en condición de agente libre. En ese sentido, durante el programa 'Al Ángulo', Diego Penny señaló que Zé Ricardo, nuevo DT de Sporting Cristal, debe llegar con un refuerzo al club.

"Zé Ricardo tiene que venir con un refuerzo libre bajo el brazo, por que Cristal necesita una inyección. Un jugador que el mismo técnico identifique para reforzar, jugadores libres hay", indicó.

Ante ello, su compañero de panel Óscar del Portal sorprendió a todos los hinchas al revelar que desde el entorno del club le comentaron que han analizado diversos perfiles de posibles fichajes; sin embargo, consideran que ninguno de los que están disponibles tienen el perfil que los ‘celestes’ necesitan.

Video: Al Ángulo

"Hasta hace cinco días, alguien del club me comentó: ‘Estamos buscando, pero los que hemos sondeado no están al nivel de Sporting Cristal", fue la información que compartió el citado comunicador.

No obstante, cabe señalar que Del Portal no se animó a revelar ningún nombre de los candidatos que estuvieron en la órbita de Cristal. En ese sentido, se desconoce el tipo de perfil que busca el club en su próximo refuerzo para salir de la mala situación que atraviesan.

Julio César Uribe opinó sobre nuevos fichajes tras la llegada de Zé Ricardo

Luego de la última derrota en el Estadio Alberto Gallardo, Julio César Uribe se pronunció en la zona mixta y señaló que conversarán con su nuevo técnico Zé Ricardo y será él quien decida si realizarán un nuevo fichaje para el equipo.

"Las situaciones cambian y nosotros tomaremos las decisiones que él (Zé Ricardo) sugiera para encontrar la repuesta institucional. Nosotros lo tenemos muy claro, tenemos mucha bronca y el mensaje es que lo que se tenga que cambiar se va a cambiar. Las decisiones que se tengan que tomar se van a tomar. Las mediatintas se acabaron", indicó.