Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por partido de Copa Libertadores

Sporting Cristal se alista para lo que será su debut en la Copa Libertadores 2026 ante Cerro Porteño. El equipo que ahora dirige Zé Ricardo prepara lo mejor que tiene ante los malos resultados que tiene en la temporada el combinado celeste. Ante la necesidad de dar el golpe a nivel internacional, te damos a conocer el canal confirmado de transmisión para los vibrantes 90 minutos del cotejo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el aplicativo de Disney Plus para sintonizarlo en tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Argentina: FOX Sports, Disney+ Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+

Brasil: ESPN 3, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play

México: ESPN 2 México, Disney+ Premium

España: LaLiga+

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV, beIN Sports Connect

Sporting Cristal anuncia su partido ante Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026.

¿Cómo llega Sporting Cristal y Cerro Porteño?

Sporting Cristal llega a este partido internacional luego de una dura derrota en casa ante CD Moquegua por la Liga 1 2026. El cuadro celeste no pudo conseguir tres puntos bajo el mando de Iván Bulos, por lo que ahora con la llegada de Zé Ricardo esperan dar el batacazo y celebrar en la capital limeña.

Por el lado de Cerro Porteño, llegan a tope tras golear 3-0 a 2 de Mayo por la Liga Paraguaya. El DT Ariel Holan debutó a lo grande al asumir las riendas del ‘Ciclón‘, por lo que ahora esperan replicar ese gran momento en la Copa Libertadores cuando visiten a Sporting Cristal.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, día y horario confirmado

Este choque entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026 se juega el miércoles 8 de abril a partir de las 21.00 horas locales (23.00 horas de Paraguay). Este hecho, de momento, se mantiene como sede en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.