¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Sporting Cristal y Cerro Porteño se enfrentan por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026, en vibrante duelo que se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao. Repasa horarios y canales para seguir este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin.

PUEDES VER: Sporting Crital confirmó su estadio de contingencia para la Libertadores tras clausura de Matute

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se juega este miércoles 8 de abril.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Repasa horarios y canales para ver partido Sporting Cristal vs Cerro Porteño a continuación:

Perú, Colombia y Ecuador: 21.00

Bolivia y Venezuela: 22.00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23.00

México: 20.00

Estados Unidos: 22.00 (Miami y Nueva York) y 19.00 (Los Ángeles)

España: 4.00 (del jueves 10)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN 2 y Disney+

Chile: ESPN 5 y Disney+

Ecuador: ESPN 2 y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN 5 y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

México: Disney+

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, beIN Sports Connect y fuboTV

España: LaLiga+

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: previa del partido

Sporting Cristal debuta el miércoles 8 de abril en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y el escenario ha cambiado. Aunque inicialmente se habló de Matute, el equipo rimense finalmente recibirá a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao. Jugar en el primer puerto le da un tinte distinto al estreno copero, con un ambiente más cerrado y la presión propia de una cancha donde la hinchada se siente mucho más cerca.

El desafío no es poca cosa, porque el "Ciclón" paraguayo llega con oficio y hambre de puntos en este Grupo F. Los dirigidos por Zé Ricardo necesitan imponer condiciones desde el arranque para no complicarse en una serie que también integran Palmeiras y Junior. Cristal viene con ritmo de competencia tras las fases previas, pero ante los paraguayos el margen de error es mínimo si quieren soñar con los octavos.

Sporting Cristal quiere sumar de a tres en el Callao.

La clave pasará por cómo se adapte el equipo al césped del Grau, una plaza que suele ser complicada por el viento y la humedad chalaca. Para los celestes es vital asegurar los tres puntos en casa ahora que les toca ser locales fuera de su zona habitual. Veremos si el equipo logra transformar el Callao en un fortín para dar el primer golpe en este torneo continental.