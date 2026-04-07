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Cusco FC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026: horarios y dónde ver partido

Mira la transmisión del partido entre Cusco FC vs Flamengo por la fecha 1 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Francisco Esteves
Cusco FC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026.
Cusco FC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026. | Foto: Composición Líbero.
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Cusco FC recibirá a Flamengo por la fecha número 1 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, este miércoles 8 de abril desde las 19.30 horas de Perú y 21.30 de Brasil. La transmisión del partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega estará a cargo de ESPN en Latinoamérica y a continuación te brindamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Cusco FC y Flamengo se estrenan en la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Cusco FC vs Flamengo por partido de Copa Libertadores 2026

Arranca una nueva edición del torneo de clubes más importante de la Conmebol y los elencos peruanos han entrado en acción. Ahora es el turno de los 'Dorados', que en el 2013 clasificaron a los octavos de final bajo el nombre de Real Garcilaso y ahora buscarán emular tal hazaña en un grupo sumamente complicado.

¿A qué hora juega Cusco vs. Flamengo?

Te brindamos el horario:

  • México y Costa Rica: 18.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 21.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Cusco vs. Flamengo?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs. Flamengo por la Copa Libertadores será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming internacional.

Cusco vs. Flamengo: posibles alineaciones

  • Cusco FC: P. Díaz; A. Fuentes, Á. Ampuero, J. Bolívar, M. Ruidíaz, O. Valenzuela, D. Soto, L. Colitto, G. Carabajal, J. Manzaneda y F. Callejo.
  • Flamengo: A. Rossi; G. Varela, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas; Everton, Jorginho, G. De Arrascaeta, J. Carrascal; S. Lino y Pedro.

Cusco FC: últimos partidos

Te brindamos sus últimos encuentros:

  • Melgar 1-3 Cusco FC
  • Moquegua 1-2 Cusco FC
  • Cusco FC 1-2 Cienciano
  • Cusco FC 1-0 Garcilaso
  • Juan Pablo II 2-1 Cusco FC

Flamengo: últimos partidos

Te brindamos sus últimos encuentros:

  • Flamengo 3-1 Santos
  • Bragantino 3-0 Flamengo
  • Corinthians 1-1 Flamengo
  • Flamengo 3-0 Remo
  • Botafogo 0-3 Flamengo

¿En qué estadio juega Cusco FC vs. Flamengo?

El partido entre Cusco FC y Flamengo se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco, en Los Andes del Perú. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a 45 mil hinchas en sus tribunas y está situado a 3.402 metros sobre el nivel del mar.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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