Cusco FC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026: horarios y dónde ver partido

Cusco FC recibirá a Flamengo por la fecha número 1 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, este miércoles 8 de abril desde las 19.30 horas de Perú y 21.30 de Brasil. La transmisión del partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega estará a cargo de ESPN en Latinoamérica y a continuación te brindamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

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Arranca una nueva edición del torneo de clubes más importante de la Conmebol y los elencos peruanos han entrado en acción. Ahora es el turno de los 'Dorados', que en el 2013 clasificaron a los octavos de final bajo el nombre de Real Garcilaso y ahora buscarán emular tal hazaña en un grupo sumamente complicado.

¿A qué hora juega Cusco vs. Flamengo?

Te brindamos el horario:

México y Costa Rica: 18.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas

Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 21.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Cusco vs. Flamengo?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs. Flamengo por la Copa Libertadores será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming internacional.

Cusco vs. Flamengo: posibles alineaciones

Cusco FC: P. Díaz; A. Fuentes, Á. Ampuero, J. Bolívar, M. Ruidíaz, O. Valenzuela, D. Soto, L. Colitto, G. Carabajal, J. Manzaneda y F. Callejo.

P. Díaz; A. Fuentes, Á. Ampuero, J. Bolívar, M. Ruidíaz, O. Valenzuela, D. Soto, L. Colitto, G. Carabajal, J. Manzaneda y F. Callejo. Flamengo: A. Rossi; G. Varela, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas; Everton, Jorginho, G. De Arrascaeta, J. Carrascal; S. Lino y Pedro.

Cusco FC: últimos partidos

Te brindamos sus últimos encuentros:

Melgar 1-3 Cusco FC

Moquegua 1-2 Cusco FC

Cusco FC 1-2 Cienciano

Cusco FC 1-0 Garcilaso

Juan Pablo II 2-1 Cusco FC

Flamengo: últimos partidos

Te brindamos sus últimos encuentros:

Flamengo 3-1 Santos

Bragantino 3-0 Flamengo

Corinthians 1-1 Flamengo

Flamengo 3-0 Remo

Botafogo 0-3 Flamengo

¿En qué estadio juega Cusco FC vs. Flamengo?

El partido entre Cusco FC y Flamengo se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco, en Los Andes del Perú. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a 45 mil hinchas en sus tribunas y está situado a 3.402 metros sobre el nivel del mar.