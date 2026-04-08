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El VAR desató la polémica tras anular el gol a Marlon Ruidías que significó el empate de Cusco FC

Marlon Ruidías anotó el empate para Cusco FC sobre Flamengo, pero el árbitro, con el apoyo del VAR, desató la polémica tras anular el tanto por posición adelantada.

Jesús Yupanqui
Polémica decisión del VAR anuló el gol de Cusco FC contra Flamengo por Copa Libertadores.
Polémica decisión del VAR anuló el gol de Cusco FC contra Flamengo por Copa Libertadores. | FOTO: Captura ESPN
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Cusco FC encontró el empate gracias al gol de Marlon Ruidías. Sin embargo, el árbitro Derlis López, con el apoyo del VAR, decidió anular el tanto para el cuadro imperial por posición adelantada.

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VAR anuló el gol de Marlon Ruidías

José Manzaneda encontró el espacio y sacó un centro que le permitió a Marlos Ruidías definir cruzado y superar la resistencia del arquero Agustín Rossi.

En plena celebración, el árbitro recibe una llamada del VAR para indicarle que están revisando la posición adelantada.

Cusco FC.

El VAR le anuló el gol del empate de Cusco FC por off side.

Tras los reclamos de los jugadores de Cusco FC, el VAR indicó que sí existió posición adelantada en la jugada previa que terminó en el gol de Ruidías.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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