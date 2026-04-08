El VAR desató la polémica tras anular el gol a Marlon Ruidías que significó el empate de Cusco FC

Cusco FC encontró el empate gracias al gol de Marlon Ruidías. Sin embargo, el árbitro Derlis López, con el apoyo del VAR, decidió anular el tanto para el cuadro imperial por posición adelantada.

VAR anuló el gol de Marlon Ruidías

José Manzaneda encontró el espacio y sacó un centro que le permitió a Marlos Ruidías definir cruzado y superar la resistencia del arquero Agustín Rossi.

En plena celebración, el árbitro recibe una llamada del VAR para indicarle que están revisando la posición adelantada.

El VAR le anuló el gol del empate de Cusco FC por off side.

Tras los reclamos de los jugadores de Cusco FC, el VAR indicó que sí existió posición adelantada en la jugada previa que terminó en el gol de Ruidías.