Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 con Cusco FC

El grupo de la muerte para muchos. Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, que tiene a Cusco FC como representante peruano y Flamengo, último campeón de América, como el cabeza de serie, además de principal favorito a quedarse con el liderato.

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Tabla de posiciones del Grupo A de Copa Libertadores

Así va la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores con Cusco FC:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Flamengo 0 0 0 2. Estudiantes 0 0 0 3. Cusco FC 0 0 0 4. DIM 0 0 0

Programación fecha 1 del Grupo A de Copa Libertadores

En la fecha 1, Flamengo, vigente monarca del continente, visitará a Cusco FC en la ciudad imperial. El ‘Dorado’ tendrá como aliado a la altura y espera dar el golpe ante el ‘Mengao’.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín quiere hacer respetar la casa, aunque en frente tendrá al ‘Pincharrata’, que buscará salir airoso de su visita a tierras ‘cafeteras’.

Miércoles 8 de abril

19:00 | Medellín vs Estudiantes

19:30 | Cusco FC vs Flamengo

Horarios correspondientes a Perú, Colombia y Ecuador.