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Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 con Cusco FC
El Grupo A de la Copa Libertadores 2026 cuenta con Cusco FC como representante peruano y al vigente campeón Flamengo como principal favorito.
El grupo de la muerte para muchos. Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, que tiene a Cusco FC como representante peruano y Flamengo, último campeón de América, como el cabeza de serie, además de principal favorito a quedarse con el liderato.
Tabla de posiciones del Grupo A de Copa Libertadores
Así va la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores con Cusco FC:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Flamengo
|0
|0
|0
|2. Estudiantes
|0
|0
|0
|3. Cusco FC
|0
|0
|0
|4. DIM
|0
|0
|0
Programación fecha 1 del Grupo A de Copa Libertadores
En la fecha 1, Flamengo, vigente monarca del continente, visitará a Cusco FC en la ciudad imperial. El ‘Dorado’ tendrá como aliado a la altura y espera dar el golpe ante el ‘Mengao’.
Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín quiere hacer respetar la casa, aunque en frente tendrá al ‘Pincharrata’, que buscará salir airoso de su visita a tierras ‘cafeteras’.
Miércoles 8 de abril
- 19:00 | Medellín vs Estudiantes
- 19:30 | Cusco FC vs Flamengo
Horarios correspondientes a Perú, Colombia y Ecuador.
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