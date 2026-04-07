0
EN DIRECTO
Previa Universitario vs Tolima

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 con Cusco FC

El Grupo A de la Copa Libertadores 2026 cuenta con Cusco FC como representante peruano y al vigente campeón Flamengo como principal favorito.

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo se mueve la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores
Repasa cómo se mueve la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores | Composición: Líbero
COMPARTIR

El grupo de la muerte para muchos. Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, que tiene a Cusco FC como representante peruano y Flamengo, último campeón de América, como el cabeza de serie, además de principal favorito a quedarse con el liderato.

Tabla de posiciones del Grupo B con Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Tabla posiciones del Grupo B de Copa Libertadores 2026 con Universitario

Tabla de posiciones del Grupo A de Copa Libertadores

Así va la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores con Cusco FC:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Flamengo000
2. Estudiantes000
3. Cusco FC000
4. DIM000

Programación fecha 1 del Grupo A de Copa Libertadores

En la fecha 1, Flamengo, vigente monarca del continente, visitará a Cusco FC en la ciudad imperial. El ‘Dorado’ tendrá como aliado a la altura y espera dar el golpe ante el ‘Mengao’.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín quiere hacer respetar la casa, aunque en frente tendrá al ‘Pincharrata’, que buscará salir airoso de su visita a tierras ‘cafeteras’.

Miércoles 8 de abril

  • 19:00 | Medellín vs Estudiantes
  • 19:30 | Cusco FC vs Flamengo

Horarios correspondientes a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Real Madrid perdió ante Bayern Múnich en el Bernabéu y está al borde de la eliminación

  2. Canal confirmado para ver Cusco FC vs Flamengo por partido de Copa Libertadores 2026

  3. Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO HOY: horario, apuestas, y dónde ver por la Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano