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Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal enfrentará un partido clave ante Junior por la Copa Libertadores este miércoles 20 de mayo. Repasa dónde seguir la transmisión del encuentro.

Antonio Vidal
Cana para ver el partido entre Sporting Cristal vs Junior. Foto: composición Líbero/IG
Cana para ver el partido entre Sporting Cristal vs Junior. Foto: composición Líbero/IG
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Esta semana vuelve la Copa Libertadores y uno de los partidos que más llama la atención es el compromiso entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla por la quinta jornada. Este encuentro marcará el rumbo de los peruanos, que sueñan con clasificar a la siguiente fase.

Además, los rimenses llegan como favoritos para este duelo, ya que se enfrentarán al último de la tabla de posiciones y tienen la posibilidad de repetir la victoria que consiguieron cuando fueron locales. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado que transmitirá este cotejo.

Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Junior

Si deseas seguir el partido entre Sporting Cristal vs Junior, deberás estar atento a los canales de transmisión disponibles según el país en el que te encuentres.

  • Argentina: Disney+ / Fox Sports
  • Bolivia: ESPN / Disney+
  • Brasil: ESPN2 / Disney+
  • Chile: ESPN2 / Disney+
  • Colombia: ESPN / Disney+
  • Ecuador: ESPN / Disney+
  • Paraguay: ESPN / Disney+
  • Perú: ESPN / Disney+
  • Uruguay: ESPN / Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN / Disney+

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido ante Junior?

Para este partido, Sporting Cristal llega con un rendimiento irregular, con empates y derrotas. Desde hace cuatro partidos, los del Rímac no conocen la victoria. No obstante, pese a su bajón futbolístico en la Liga 1, cuando se trata de la Copa Libertadores, los dirigidos por Zé Ricardo han demostrado un gran nivel. Por ello, los hinchas esperan un triunfo de los cerveceros.

Sporting Cristal

Sporting Cristal tiene un duelo clave con Junior por Copa Libertadores.

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | Liga 1
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | Liga 1
  • Sporting Cristal 0-2 Palmeiras | Copa Libertadores
  • Sporting Cristal 2-2 Cusco FC | Liga 1
  • Sporting Cristal 2-0 Junior | Copa Libertadores
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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