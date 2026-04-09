Así reaccionó la prensa brasileña al gol anulado de Cusco FC frente a Flamengo: "Más dudas que certeza"

Flamengo sacó una importante victoria frente a Cusco FC en la altura, en lo que fue el estreno de ambos equipos en la Copa Libertadores. Durante el desarrollo del encuentro, una jugada cuestionada se vivió, pues Marlon Ruidíaz logró empatar el marcador tras una buena jugada del conjunto local. No obstante, tras una revisión del VAR, el árbitro del encuentro decidió anular el tanto debido a una posición adelantada, generando la polémica.

Es en este sentido que diversos medios han reaccionado ante esta decisión; uno de ellos fue el medio ge.globo, quienes dieron su perspectiva del encuentro. Además, hablaron sobre la anulación del gol, señalando que el trazado de líneas generó más dudas que certeza sobre si la decisión fue correcta.

Así reaccionó la prensa brasileña al gol anulado de Cusco FC frente a Flamengo

“Análisis: Flamengo controla los efectos de la altitud y realiza un buen debut en la Copa Libertadores”, empezó titulando el medio ge.globo su nota.

Así tituló el medio ge.globo

En un primer momento, el medio resaltó que Cusco FC es el equipo más modesto del grupo. Sin embargo, jugar en la altura sería un factor clave para las aspiraciones del elenco brasileño.

“La Copa Libertadores no es un partido fácil, incluso cuando el rival es técnicamente muy inferior, el ambiente equilibra las fuerzas. Este fue el caso contra el Cusco FC. El mayor desafío del Flamengo el miércoles por la noche no fue el modesto rival peruano, sino la altitud de 3350 metros sobre el nivel del mar. Pero el equipo rojinegro logró controlar los efectos de la altitud hasta el punto de sufrir poco en la victoria por 2-0, que aun así fue una ganga”.

“Para que se hagan una idea, Flamengo no había ganado en altura desde 2021, cuando derrotó a LDU 3-2 en Quito. Y la victoria por 2-0 sobre Cusco representa el mejor debut del club en la Libertadores en los últimos años. El marcador es similar al de su partido inaugural en el camino al título en 2022, con la diferencia de que, hace cuatro años, contra Sporting Cristal, no existía la dificultad añadida de "jugar en la cima de una colina", empezaron escribiendo en su nota.

Pero en otro momento, el portal brasileño destacó que la decisión del VAR no resolvieron las dudas, sino al contrario, generaron más.

“Por otro lado, el Cusco prácticamente no le plantó cara al Flamengo , salvo por algunos disparos de larga distancia que no representaban una ocasión clara. La excepción fue la jugada bien elaborada que culminó en el gol anulado de Ruidías. De hecho, las líneas del VAR de la CONMEBOL generaron más dudas que certezas sobre la legalidad de la decisión. Es el tipo de jugada que cualquier perjudicado criticará”, escribieron en la nota.