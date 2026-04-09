Mr. Peet y su análisis sobre gol de anulado a Cusco FC frente a Flamengo: “Como es un equipo peruano..."

Cusco FC cayó derrotado 2-0 frente a Flamengo en lo que fue su debut en la Copa Libertadores 2026. Dicho encuentro, jugado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, fue el escenario donde se vivió una polémica jugada a los 65 minutos de juego, pues durante el encuentro el conjunto local pudo empatar el marcador con un gol de Marlon Ruidías.

No obstante, el árbitro del encuentro, tras una revisión en el VAR, consideró anular el gol por una posición adelantada. Es en este sentido que, en una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet dio su análisis sobre esta cuestionada decisión, al señalar que “están matando el fútbol” y soltando determinantes comentarios.

Mr. Peet y su análisis sobre gol de anulado a Cusco FC frente a Flamengo

Durante el desarrollo del programa, Peet no dudó en criticar que se haya anulado este gol debido a la forma en como lo trazaron.

“Como se recuerda, lo que pasó hoy con Cusco fue lamentable. No hay una sola toma, ni televisiva ni fotográfica, ni una captura de pantalla que le diga a alguien: “Sí, está en offside”, empezó diciendo el periodista deportivo.

“(...) Mira la forma en que está ese trazado. Yo creo que si al jugador de Flamengo lo estás tomando desde el hombro, tendrías que haber hecho lo mismo con Manzaneda. A Manzaneda le están midiendo el codo. El codo. Si tú haces hombro con hombro, que es una parte con la que puedes jugar la pelota, Manzaneda está habilitado. Está habilitado. Si tomas como referencia el hombro del jugador de Flamengo, que es una zona habilitada para jugar, y haces el trazado con el hombro de Manzaneda, está completamente habilitado. ¿Por qué el codo? Si con el codo no se puede hacer gol. ¿Por qué el codo?”.

“Le malograron el debut a Cusco. Le anulan el gol a Ruiz Díaz y no sé si eso terminó afectando al equipo viniera abajo. La imagen final del partido es Flamengo terminando mejor que Cusco. Después de esto, criticar a nuestro VAR no tiene sentido. Y no es la primera vez que en Conmebol se utiliza a conveniencia. Pasó lo mismo, ¿se acuerdan?, cuando le anularon dos goles a Barcos en Copa Libertadores cuando dirigía Restrepo. A Valera también le anularon un gol en Copa Libertadores. Hermano, están matan** el fútbol, en serio. Están matando el fútbol. O sea, esto no se puede. Pero claro, como es un equipo peruano, no pasa nada. No pasa nada”, finalizó Mr. Peet.