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Mr. Peet lapidó a tres futbolistas de Universitario tras empate en Libertadores: "De lo más bajo"

Luego del empate ante Deportivo Tolima, Mr. Peet analizó el resultado y señaló el rendimiento de tres jugadores que son referentes del equipo.

Antonio Vidal
Mr. Peet habló sobre tres figuras de Universitario. Foto: composición Líbero/Madrugol/Universitario
Mr. Peet habló sobre tres figuras de Universitario. Foto: composición Líbero/Madrugol/Universitario
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¡No se guardó nada! En una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet dio su análisis sobre el empate de Universitario de Deportes contra Deportivo Tolima por la Copa Libertadores, donde apuntó contra tres referentes del equipo y señaló que fueron de lo más bajo.

Los jugadores en cuestión son José Rivera, Martín Pérez Guedes y Jesús Castillo. De este último no dudó en señalar que no es un jugador que le termine de gustar. Además, resaltó que puso en peligro a Miguel Vargas en dos oportunidades tras perder el balón.

Mr. Peet elogió la figura de un jugador de Universitario. Foto: composición Líbero/Madrugol

PUEDES VER: Mr. Peet tuvo categóricas palabras para figura de Universitario: “Mostró mucha…”

Mr. Peet lapidó a Rivera, Pérez Guedes y Castillo tras empate de Universitario

En sus palabras, el periodista deportivo cuestionó el rendimiento mostrado por estos jugadores durante la visita a Colombia.

A mí no me gusta, no termina de convencerme. Castillo no tiene movilidad. Hoy perdió dos pelotas importantes que pudieron haber generado más peligro en el arco de Vargas”, empezó comentando Mr. Peet.

Por su parte, los comentarios hacia Pérez Guedes resaltaron que su gol ante Alianza Lima está tapando el bajo nivel que ha venido demostrando.

“Pérez Guedes no atraviesa por un buen momento, pero trascendió en el gol ante Alianza, y ya se sabe que un gol en un clásico tapa muchas cosas”.

“Y el ‘Tunche’ Rivera, que creo, junto a Castillo y quizá Pérez Guedes, fue de lo más bajo de la ‘U’ hoy. De lo más bajo del equipo fueron el ‘Tunche’ Rivera, Jesús Castillo y Pérez Guedes”, finalizó Mr. Peet.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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