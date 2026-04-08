Así reaccionó la prensa colombiana tras igualdad de la 'U' contra Tolima: "Se enredó y solo pudo empatar"

Universitario de Deportes rescató empate ante Deportes Tolima en su estreno por la Copa Libertadores 2026. Los cremas mostraron un buen rendimiento durante varios tramos del compromiso, por lo que regresan a Lima con la convicción de tener argumentos para competir en este certamen. Ante ello, la prensa colombiana no calló y dijo de todo en sus portadas principales.

Uno de los medios fue El Deportivo, en el que dejan en claro que no esperaban este marcador en tierras colombianas. Dado que Deportes Tolima venía mostrando un rendimiento regular en la Liga BetPlay, esperaban que pudieran hacer algo más en el choque ante los cremas.

‘Deportes Tolima no pasó del empate con Universitario de Perú. En total tuvieron un 66% de posesión y remataron 4 veces al arco rival. Por su parte la visita se quedó con el 44% e hizo tres disparos a la portería de Neto Volpi. Con ese resultado, ambos equipos suman de un punto en el grupo B, esperando el partido entre Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido’, se lee en el diario.

El Deportivo de Colombia sobre empate de Universitario ante Tolima.

Asimismo, El Tiempo indicó las falencias de Deportes Tolima que terminaron por sumar un solo punto ante Universitario. Es claro que hay cierta desazón por este marcador, por lo que esperan que conforme se vayan dando los resultados no termine afectando al elenco de su nación.

‘Tolima se enredó y solo pudo empatar de local con Universitario en la Copa Libertadores. El portero visitante, la figura. La igualdad fue justa por lo que ambos equipos hicieron en la cancha, pues el compromiso fue muy parejo.’, se observa en la portada.

El Tiempo de Colombia sobre Universitario y Tolima.

En el caso de ESPN Colombia, son claros con respecto al marcador obtenido en estos 90 minutos, siendo la noticia principal que el cuadro crema sale airoso con el empate por ser un país en el que nunca ha podido ganar a lo largo de la historia que tiene en Copa Libertadores.

‘Tolima arrancó los grupos de Libertadores con empate ante Universitario. Con cuatro atajadas y seguridad en los centros, el portero Miguel Vargas evitó que el local comenzara esta fase de la Copa ganando. El meta chileno llegó a pelotas imposibles. En sus mejores respuestas sacó al tiro de esquina un frentazo de Jherson Mosquera a centro de Luis Sandoval y un desvío de un remate de media distancia de Junior Hernández.’, indican.