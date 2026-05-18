FPF se pronuncia tras sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Binacional: “No hay sustento"

Mediante un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol se pronunció luego de tomar conocimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el proceso de Deportivo Binacional.

Como se sabe, el TC dio a conocer un fallo definitivo respecto a la permanencia de Binacional en la Liga 1. La entidad declaró fundada en parte la demanda presentada por el club y dispuso que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) conserve la categoría del ‘Poderoso del Sur’, además de incorporarlo a la Primera División para la temporada 2027.

Ante esta situación, la FPF emitió el siguiente comunicado dejando clara su postura, señalando que no hay sustento jurídico ni mérito deportivo para que el equipo pueda jugar la Liga 1 en el 2027.

“La decisión del Tribunal Constitucional se encuentra relacionada principalmente con el momento en que fueron ejecutadas determinadas sanciones vinculadas al sistema de licencias de clubes durante la temporada 2023, hace casi tres años, y los efectos que ello habría generado sobre la permanencia deportiva de Binacional”.

“Con base a lo desarrollado por el TC, según su segundo extremo resolutivo, se deberá aplicar la Resolución N°125-TL-FPF-2023 que impone la sanción de deducción de 04 puntos al Club Sport Boys Association, la cual fue declarada inejecutable mediante la Resolución N°040-TL-FPF-2024, tras la emisión del Laudo del TAS N°2023-A-10191”.

“El TC no ha tomado en cuenta que la sanción de deducción de los 04 puntos que se aplicará al Club Sport Boys Association en la Tabla de Posiciones del Campeonato del año 2023, conforme a lo ordenado en el segundo extremo de la sentencia, no altera la posición del Club Binacional, el cual se mantiene en el puesto 17 de descenso, conforme al Reglamento de la Competición Liga 1-2023. Por ello, no hay sustento jurídico ni mérito deportivo para su participación en el futuro Campeonato 2027, como el Tribunal Constitucional pretendería se ejecute”.

“La FPF reafirma su absoluto respeto por las decisiones emitidas por las autoridades competentes en el marco constitucional y legal vigente. Sin embargo, discrepa con lo resuelto dado que no están considerando los evidentes efectos lesivos -tanto deportivos como institucionales- sobre clubes que no han sido parte del proceso y sobre la competencia misma, ya que la participación deportiva en los campeonatos debiera ser consecuencia del mérito deportivo y no de sentencias judiciales”.

“La FPF reafirma la importancia de que los temas deportivos sean resueltos estrictamente dentro de los órganos de justicia deportiva y del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), conforme a los lineamientos de FIFA, CONMEBOL y el estatuto de la FPF, y exhorta a todos los actores del sistema futbolístico peruano a que sus acciones sean transparentes y se enmarquen en las reglas de juego dentro de la cancha”.