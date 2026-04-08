Universitario recibió terrible noticia sobre figura y preocupa para la Libertadores: "Desgarro"

Universitario de Deportes está enfocado en poder sobrellevar de la mejor manera la gran seguidilla de partidos por su participación en la Copa Libertadores, donde debutaron con un empate sin goles ante Deportes Tolima. Precisamente, en este duelo uno de sus jugadores más importantes terminó con molestias y todo apunta a que será baja para los próximos duelos.

Universitario recibió terrible noticia sobre figura y preocupa para la Libertadores

Sobre los 52 minutos del partido, Martín Pérez Guedes tuvo que salir de cambio tras aquejar una lesión y en su lugar entró Miguel Silveira, situación que alarmó a los hinchas ya que se trata de uno de los habituales titulares del equipo de Universitario.

Al respecto, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta señaló que todo hace indicar que el volante crema padece un desgarro, especialmente por los gestos realizados y el primer análisis visual con el cuerpo técnico. Una noticia que generó gran preocupación en el equipo.

Martín Pérez Guedes apunta a ser baja con Universitario por un posible desgarro. Foto: Carlos Félix/URPI

"Lo de Pérez Guedes parece que es un desgarro, sobre todo por los gestos que hace, le dice al comando técnico como que se estiró. Por como sale caminando y lo que le dice al cuerpo médico parece ser un desgarro. Llegando a Lima va a revisarlo, mañana podemos tener un parte médico" , fue la información que compartió el comunicador.

Del mismo modo, Peralta indicó que, una vez que la delegación de la ‘U’ regrese al país, Martín Pérez Guedes será sometido a exámenes médicos para determinar su estado de salud. En ese sentido, este jueves 9 de abril podría emitirse un parte médico oficial del club.

De confirmarse que el argentino sufrió un desgarro muscular en este duelo, corre serio riesgo de perderse el próximo encuentro ante Coquimbo Unido por la segunda jornada del Grupo B de la Libertadores.

¿Quién puede reemplazar a Martín Pérez Guedes en Universitario?

Si se confirma que Pérez Guedes no estará disponible para el próximo encuentro de los cremas, Javier Rabanal aún tiene a grandes opciones en su platel para ver a su reemplazo. Sin embargo, el que más opciones tiene es Miguel Silveira, quien ya ha estado destacando cuando le tocó ocupar el lugar de Jairo Concha.