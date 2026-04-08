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Mauro Cantoro apuntó sin filtro contra jugador de Universitario: "Perdió el puesto"

Luego del empate de Universitario ante Deportes Tolima, Mauro Cantoro tomó la palabra para apuntar contra jugador crema que no suma minutos.

Diego Medina
Mauro Cantoro se refirió a futbolista de Universitario.
Mauro Cantoro se refirió a futbolista de Universitario. | Foto: Desmarcados | Universitario
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Uno de los temas a debatir en el ámbito de Universitario de Deportes es en cuanto a la portería. Como se conoce, Diego Romero vino de Argentina para sumar al plantel crema y ganarse el puesto de titular. Sin embargo, en las últimas jornadas se ha impuesto el golero Miguel Vargas con grandes actuaciones.

Universitario es noticia en Colombia tras empate con Deportes Tolima.

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Bajo este panorama, uno de los que se pronunció fue Mauro Cantoro, recordado por defender los colores de la ‘U’. Ahora, durante el programa 'Desmarcados', el exfutbolista decidió dar una firme postura sobre el guardameta peruano, que pese a ser convocado en la Bicolor, no ha tenido la regularidad en la escuadra de Rabanal.

En palabras de Cantoro, siente que el portero Diego Romero tuvo muchas oportunidades en el arranque de la temporada con Universitario. No obstante, mostró ciertos errores que no han gustado del todo al hincha y comando técnico. Es por ello que con las grandes actuaciones de Vargas es más que justificada su actual titularato.

“(Diego) Romero generaba mucha expectativa. Se fue Britos y apostaron por él; no podía fallar. En seis partidos tuvo errores y generó dudas. Me parece que por eso perdió el puesto“, manifestó Mauro Cantoro durante programa en vivo.

(VIDEO: Desmarcados)

Miguel Vargas fue figura en el Universitario vs Deportes Tolima

El golero Miguel Vargas tuvo grandes atajadas a lo largo del partido entre Universitario vs Deportes Tolima, por lo que la Conmebol eligió al guardameta crema como el MVP del compromiso de Copa Libertadores que se llevó a cabo en Ibagué, Colombia.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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