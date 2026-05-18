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Neymar fue convocado al Mundial 2026: conoce la lista completa de Brasil
Carlo Ancelotti confirmó los 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026. Pese a las dudas por sus lesiones, Neymar liderará a la 'Canarinha' en busca de la sexta estrella.
¿El último baile? Neymar fue convocado por la selección de Brasil para disputar el Mundial 2026. El astro del Santos finalmente fue incluido en la lista de 26 elementos que entregó Carlo Ancelotti en una reciente conferencia de prensa.
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Tras el buen nivel mostrado en Santos de su país y pese a haber estado ausente en las últimas convocatorias. Varias lesiones pusieron en duda la presencia del jugador de 34 años en el certamen que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.
Recordemos que ‘Ney’ ya disputó las copas del mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que en su cuarto intento buscará darle la ansiada sexta estrella a la ‘Canarinha’.
Otros nombres que destacan en la lista del técnico italiano son Marquinhos, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, Vinicius Júnir, entre otros. Cabe señalar que el último Mundial que obtuvo el cuadro ‘verdeamarelo’ fue en Corea-Japón 2002.
Brasil ya figura en el Grupo C del Mundial 2026: debutará contra Marruecos el 14 de junio, chocará ante Haití el 20 y cerrará la primera fase frente a Escocia el 25. Cabe señalar que la 'Canarinha' jugará dos partidos amistosos frente a Panamá y Egipto para llegar finos y calentar motores.
Lista de convocados de Brasil
Conoce la lista de 26 convocados de la selección de Brasil para el Mundial 2026:
Lista de convocados de Brasil
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