Ronaldo Nazario y su opinión sobre ver a Neymar en el Mundial: “Puede que sea un …”

Que Carlo Ancelotti no haya convocado a Neymar Jr. para los amistosos de la fecha FIFA contra Francia y Croacia ha dado de qué hablar en los últimos días, ya que muchos aficionados al fútbol consideran que esto podría ser un indicio de que no veremos al astro brasileño en lo que sería su último Mundial.

En este contexto, una de las exsuperestrellas de la selección brasileña se pronunció sobre la situación: Ronaldo Nazario, en conversación con CNN, aseguró que no hace falta ver al jugador para saber que debe estar en el Mundial 2026, aunque destacó que esto dependerá de que se encuentre en buenas condiciones físicas.

Ronaldo Nazario ganó dos mundiales. Foto: Conmebol

Ronaldo Nazario dio su opinión sobre ver a Neymar en el Mundial

Para el ‘Fenómeno’, el jugador de Santos FC solo necesita mejorar su condición física para asegurarse un puesto en la lista del italiano.

“Últimamente, Neymar ha estado lidiando con algunas lesiones graves, pero no necesitamos conocerlo bien para convocarlo al Mundial. Hay muchos jugadores que podrían ser llamados. Si está en buena forma física, lo convocaría”, empezó diciendo el excampeón del mundo.

“Puede que sea un jugador útil que quizás no juegue todos los partidos ni todos los minutos, pero técnicamente es muy importante y ha demostrado su valía allá donde ha estado”, complementó.

Cabe destacar que Neymar no ha vuelto a jugar con la selección de Brasil desde el encuentro contra Uruguay por las Eliminatorias, donde sufrió una ruptura de los ligamentos cruzados.