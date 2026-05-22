¡Oficial! Manchester City anuncia la salida de Pep Guardiola luego de 10 años como entrenador

Tras 10 años y una época gloriosa, Manchester City acaba de confirmar la salida de Pep Guardiola, quien dejará el cargo de entrenador. Su último partido al frente del equipo inglés será el domingo 24 de mayo, cuando reciba al Aston Villa por la jornada 38 de la Premier League.

La huella que deja Pep Guardiola en el elenco ciudadao es una auténtica locura: se marcha con 20 títulos bajo el brazo, entre los que brilla con luz propia la Champions League, que significó la primera y única en la historia del club. A eso hay que sumarle seis Premier League, cinco Copas de la Liga, tres FA Cup, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Todo un ciclo dorado que se cierra después de haber estado al frente del equipo en 593 partidos.

Cabe señalar que Manchester City es el tercer club a nivel profesional que dirige el técnico nacido en Sampedor (España). Antes estuvo en Barcelona de España, donde marcó época, y también tuvo un paso por Bayern Múnich.

Pep Guardiola ganó un título de Champions League con Manchester City.

Pep Guardiola se va del Manchester City: carta de despedida a hinchas.

“Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí de ahí pensando: ‘Ok… ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido”

“Y qué gran momento hemos pasado juntos. No me pregunten los motivos por los que me voy. No hay ninguna razón, pero en lo más profundo de mi ser, sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, me quedaría aquí. Lo que sí será eterno es el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que le tengo a mi Manchester City.

“Esta es una ciudad construida a base de trabajo. De esfuerzo. Se nota en el color de los ladrillos. De gente que marcaba tarjeta temprano y se quedaba hasta tarde. Las fábricas. Las Pankhurst. Los sindicatos. La música. Sencillamente la Revolución Industrial y cómo cambió el mundo. Y creo que llegué a entender eso, y mis equipos también.

“Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. Y hicimos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera.

“El trabajo duro se presenta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y ustedes estaban ahí. Viajes a Estambul, cuando también estaban ahí.

“¿Recuerdan el atentado del Manchester Arena, cuando esta ciudad le demostró al mundo cómo es realmente la fuerza? No con ira. No con miedo. Solo con amor. Comunidad. Unión. Una ciudad unida.

“Recuerdan cuando perdí a mi mamá durante el COVID y sentí cómo este club me sacaba adelante. Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me dieron fuerzas cuando más lo necesitaba. Cris, mis hijos, toda mi familia, estuvieron ahí como siempre. Khaldoon, tú también estuviste ahí.

“Los jugadores no olvidan: cada instante, cada momento, yo, mi cuerpo técnico, este club, todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. And han estado sencillamente excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado.

“Así que, ahora que mi etapa llega a su fin, sean felices. Oasis regresó.

“Damas y caballeros, gracias por confiar en mí.

“Gracias por exigirme.

“Gracias por amarme.

“Tony Walsh dijo en su inolvidable poema ‘este es el lugar’. Lo siento, Tony: este es mi lugar.

“Noel… tenía razón.

“Ha sido jod… divertido.

“Los quiero a todos”.