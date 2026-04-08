Asistente de Deportes Tolima dejó firme calificativo a Universitario tras empate: "Un rival..."

Universitario de Deportes inició su participación en la Copa Libertadores y rescató un empate ante Deportes Tolima por 0-0 en su visita a Colombia. Los cremas no pudieron imponer condiciones en su debut aunque sumaron su primer punto. Tras el duelo, el asistente técnico Alexis Henríquez declaró en conferencia de prensa y sorprendió con un firme calificativo sobre los merengues.

Asistente de Deportes Tolima dejó firme calificativo a Universitario tras empate

Para este compromiso, Deportes Tolima no pudo contar con la presencia de su DT Lucas González por una suspensión. Por ello, el encargado de dirigir al equipo y dar la cara ante los medios fue su asistente Alexis Henríquez, quien no dudó en analizar el desarrollo del encuentro.

Henríquez lamentó que no hayan podido imponer su localía ante Universitario, aunque remarcó que todos los partidos en la Libertadores son complicados. En ese sentido, señaló que la idea de juego es siempre poder crear ocasiones y ganar todos los partidos; sin embargo, remarcó que en este partido tuvieron la complejidad de enfrentar a la ‘U’, a quien catalogó como un “rival difícil”.

“Esto es Copa Libertadores, independientemente del equipo que sea, siempre va a ser difícil. Todos quieren la 'Gloria Eterna'. En el juego, por momento las cosas salieron bien y por otros no salió el plan. La intención es siempre proponer y ganar. Hoy no se pudo porque al frente había un rival (Universitario) la verdad difícil como todos sabíamos. Esto está empezando, empatamos en casa y ahora esperar recuperar puntos de visitante", señaló.

Del mismo modo el Asistente de Tolima fue enfático al expresar que la Copa recién está iniciando y ahora buscarán concentrarse en poder recuperarse de este empate e intentar dar el golpe de visita venciendo a Nacional.

Próximo partido de Universitario

Universitario deberá volver a los entrenamientos lo más pronto posible para enfocarse en su próximo partido ante Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Este duelo se jugará el próximo martes 14 de abril a las 9:00 p.m. (hora peruana). El escenario será el Estadio Monumental de Ate.