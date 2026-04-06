Sebastián Guzmán, futbolista de Deportes Tolima, dio fuerte calificativo a Universitario: "Un..."

Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima por la jornada 1 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Manuel Murillo Toro de Colombia y previo a este encuentro el futbolista Sebastián Guzmán utilizó su conferencia de prensa para dar un rotundo calificativo al club dirigido por Javier Rabanal.

Sebastián Guzmán, futbolista de Deportes Tolima, dio rotundo calificativo a Universitario de Deportes

Guzmán, quien se desempeña como volante de Tolima, brindó una entrevista en la previa al duelo ante Universitario por la primera fecha de la Libertadores en Colombia.

El jugador del cuadro colombiano fue consultado sobre diversos temas y entre ellos fue que brindara una opinión sobre el club peruano y qué sabe sobre ellos en la previa de este gran encuentro.

Video: Deportes Tolima

Para Sebastián Guzmán, Universitario de Deportes es un gran contrincante y sobre todo esperan como Deportes Tolima dar todo de sí para alcanzar el gran objetivo de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026.

“Llegó la hora y llegó el día. Las expectativas son altas, la ilusión es grande y bueno que más queremos estar a la altura. Sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos el gran rival que es”, afirmó.

Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes sostendrá dos duelos ante Deportes Tolima por el grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido de ida se disputará el martes 7 de abril a las 9.00 p. m. en el Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué y el duelo de vuelta será el 26 de mayo a las 7.30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.