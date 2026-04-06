Álvaro Barco de Universitario dio picante comentario sobre Alianza: "Felizmente no botaron a Advíncula"

Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima en el primer clásico del 2026 en donde hubo polémicas y muchos comentarios sobre el juego. Tras ello, el director deportivo Álvaro Barco se pronunció dejando una declaración que no pasó desapercibida. El dirigente resaltó la legitimidad del triunfo crema y valoró el rendimiento del equipo en un partido clave.

Álvaro Barco de Universitario dio fuerte comentario sobre Alianza Lima tras ganar el clásico: "Felizmente no botaron a Advíncula"

En conversación con diferentes medios en la previa al duelo ante Deportes Tolima por Copa Libertadores, Barco fue consultado sobre diversos temas entre ellos su análisis del clásico ante Alianza.

Álvaro Barco, director deportivo, dejó en claro que Universitario de Deportes fue más sobre Alianza Lima, ya que les ganó en un duelo 11 contra 11 jugadores y no hay quejas que valga. Asimismo, afirmó que prefiere que no haya sacado tarjeta roja a Luis Advíncula, ya que si no estarían quejándose o menospreciando el resultado.

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“Felizmente no botaron a Advíncula porque después iban a decir que le ganamos con 11. Le hemos ganado 11 contra 11 y lo hemos ganado bien”, afirmó haciendo énfasis en que el resultado se dio en igualdad de condiciones dentro del campo.

Asimismo, el directivo destacó que este triunfo no solo tiene valor por tratarse de un clásico, sino también por el impacto anímico que genera en el plantel. En ese sentido, aseguró que la victoria fortalece al equipo de cara a sus próximos desafíos internacionales.

Finalmente, Barco dejó en claro que el objetivo ahora es trasladar este buen momento a la Copa Libertadores, donde Universitario buscará ser protagonista y competir al más alto nivel ante Deportes Tolima por la primera fecha.

Universitario venció a Alianza Lima en el primer clásico

Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate con gol de Martín Pérez Guedes.