Universitario de Deportes está cerca de enfrentar a Deportes Tolima por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026; sin embargo, previo al encuentro Andy Polo, Lisandro Alzugaray y José Carabalí salieron tocados del duelo ante Alianza Lima. Por ello, el técnico Javier Rabanal reveló la gravedad de las lesiones.

Javier Rabanal, DT de Universitario, reveló gravedad de lesiones de Lisandro Alzugaray, Andy Polo y José Carabalí para duelo ante Deportes Tolima por Copa Sudamericana

En conversación con distintos medios desde Ibague, Colombia, el entrenador de Universitario, Javier Rabanal, fue consultado sobre diversos temas previo al duelo ante Deportes Tolima por Libertadores.

En medio de ello, al técnico del cuadro crema le preguntaron de forma directa sobre la gravedad de las lesiones de Polo, Alzugaray y Carabalí, quienes salieron sentidos en el encuentro ante Alianza Lima.

Video: Jax Latin Media

Para Javier Rabanal, los tres futbolistas (Andy Polo, José Carabalí y Lisandro Alzugaray) están bien y no cuentan con alguna lesión de gravedad por lo que por ahora no hay lesionados en Universitario de Deportes.

“Polo parecía que estaba grave, pero está bien. Carabalí eran calambres, sino está ahí César Inga por ese lado. Están todos bien. Ninguno ha sido de gravedad, Alzugaray también. Todos están bien. Por ahora no tenemos a nadie lesionado”, afirmó.

Universitario vs. Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

Universitario y Deportes Tolima sostendrán su primer partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 el martes 7 de abril a las 9.00 p. m. desde el Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué. Asimismo, ambos clubes se volverán a medir en la jornada 6 del grupo B el 26 de mayo en el Estadio Monumental desde las 7.30 p. m.