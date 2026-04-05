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Caín Fara lamentó el fallecimiento de un hincha de Alianza Lima con emotivo mensaje
Caín Fara celebró la victoria de Universitario sobre Alianza Lima, pero también se acordó del hincha que falleció en el banderazo que se realizó en Matute.
Universitario de Deportes fue criticado por la calidad de los refuerzos que trajo para afrontar esta temporada, pero si hay alguien que se ha distinguido del resto de incorporaciones ha sido Caín Fara, quien no solo demuestra su calidad en el terreno de juego sino también fuera de las canchas.
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El defensa argentino fue uno de los mejores jugadores que tuvo la última edición del clásico de los clásicos del fútbol peruano, por lo que fue abordado por la prensa para dar algunas declaraciones. Lo que sorprendió es que el mencionado zaguero se acordó del lamentable fallecimiento de un hincha de Alianza Lima en el banderazo que se llevó a cabo en Matute.
"Déjame primero darle las condolencias a la familia de la persona fallecida y a los heridos. Esto es una rivalidad, pero cuando pasan cosas así no nos gustan, entonces hay que poner el respeto y por eso mando mis condolencias y a toda la gente de Alianza Lima", dijo Caín Fara en conversación con L1MAX.
Fara se mostró muy sorprendido por el ambiente que se vivió anoche en el estadio Monumental de Ate ante los ‘Íntimos’. “Fue mi primer clásico. La energía de la gente y lo que transmite Universitario fueron increíbles; vivirlo y, más aún, ganarlo como lo ganamos, fue especial”, afirmó.
El popular ‘Gladiador’ de Universitario también indicó que Alianza Lima no había hecho los mérito suficientes para quedarse con los tres puntos y mandó un mensaje indirecto a Paolo Guerrero, quien señaló que los ‘Merengues’ “jugaron al pelotazo”.
“Creo que dominamos gran parte del juego. Se hizo friccionado, pero entró la que tenía que entrar. Ellos no tuvieron ninguna situación clara, salvo el tiro libre. Necesitábamos sumar, dejar el arco en cero y meter presión en el campeonato”, aseveró un Caín Fara que ahora tiene otro envión anímico para afrontar el inicio de la Copa Libertadores 2026.
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