Un caso que generó preocupación en Estados Unidos se registró en la ciudad de Bowling Green, en el estado de Kentucky, luego de que una mujer denunciara haber sido agredida sexualmente tras salir de un encuentro social. El hecho, ocurrido el domingo 17 de mayo, fue vinculado a un incidente en las inmediaciones de un área de estacionamiento asociada a la dinámica urbana de consumo, en un contexto en el que la seguridad en espacios públicos, como el de Walmart en Bowling Green, volvió a estar en debate. Las autoridades confirmaron la detención de un joven de 23 años, mientras la investigación continúa abierta.

Un joven de 23 años fue acusado de violar a una mujer en el estacionamiento de un Walmart en Bowling Green

Según el reporte policial, la víctima relató que estaba visitando a una amiga cuando un hombre se ofreció a llevarla de regreso a casa en su automóvil. Durante el trayecto, el sujeto habría desviado el vehículo hacia un estacionamiento, donde presuntamente la agredió sexualmente. Posteriormente, el individuo continuó el viaje hasta dejarla en su domicilio.

Niyibitanga Venace, de 23 años, fue arrestado y llevado al Centro de Detención del Condado de Warren.

Según FOX 56 News, la información oficial señala: "El Departamento de Policía de Bowling Green recibió el domingo 17 de mayo una denuncia de una mujer que afirmaba haber sido violada". Este hecho está siendo investigado en el marco de un caso ocurrido en Kentucky, Estados Unidos, el cual ha llamado la atención por su gravedad y por el entorno en el que habría sucedido el incidente.

Niyibitanga Venace, de 23 años, fue arrestado por cargos de violación

Tras la denuncia, la mujer recibió atención médica y posteriormente contactó a las autoridades. La investigación avanzó rápidamente y los agentes lograron identificar y detener a Niyibitanga Venace, un joven de 23 años residente de Bowling Green. El detenido fue trasladado a la cárcel regional del condado de Warren, donde permanece bajo custodia. Enfrenta cargos por violación en primer grado y detención ilegal en primer grado, ambos considerados delitos graves dentro del sistema judicial de Estados Unidos.

FOX 56 News también informó que, tras las diligencias iniciales, el caso sigue en desarrollo. La investigación continúa en curso mientras los detectives recaban más pruebas para esclarecer completamente lo sucedido en este episodio ocurrido en Kentucky, en un entorno urbano que incluye áreas cercanas a un Walmart en Bowling Green.