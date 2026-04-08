Christian Cueva explotó y le dijo de todo al árbitro que anuló el gol de Cusco FC: "Ladrón..."

El partido de Cusco FC vs Flamengo estuvo en el ojo de la tormenta por dos ocasiones puntuales: primero porque el VAR no intervino a la hora de revisar una posible roja para Bruno Henrique tras un pisotón sobre Colitto y después, por haber anulado lo que pudo ser el empate de los locales por una milimétrica posición adelantada.

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Esta última jugada fue tan comentada en las redes sociales que incluso el propio Christian Cueva, volante de Juan Pablo II, no dudó en pronunciarse en sus redes sociales. El popular ‘Aladino’ subió una imagen del árbitro López y escribió la siguiente frase: “Ladrón…”, seguido de unos emojis de una cara molesta.

Christian Cueva explotó en sus redes sociales.

¿Cómo fue el gol anulado a Cusco FC ante Flamengo?

Sobre el minuto 64 del encuentro, Marlon Ruidias había recibido un preciso centro para convertir el empate momentáneo. No obstante, mientras todos los jugadores estaban celebrando, el encargado del VAR le señaló al árbitro que no reanude el encuentro porque había encontrado una extraña situación.

Tuvieron que pasar varios minutos de revisión para que desde la máquina de revisión de videoarbitraje encontrasen una supuesta posición adelantada de Manzaneda en la previa de la jugada que terminó en gol de Marlon Ruidias.

Tan cuestionada fue la decisión que incluso los propios comentaristas aseguraban que no podían anular el gol, pues estaban considerando el brazo del jugador de Cusco FC y esto no era algo válido. Finalmente, decidieron no convalidar el tanto, lo que generó un gran malestar en los futbolistas del cuadro cusqueño y en todos los presentes.