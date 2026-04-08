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Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver partido

Revisa la fecha, horario y dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Francisco Esteves
Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.
Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. | Foto: Composición Líbero.
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Tras haber debutado con victoria ante Cerro Porteño, ahora Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras en condición de visitante por la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Te contamos la fecha, horario y dónde ver el partido internacional que puede definir el rumbo de los celestes en el certamen.

Tabla de posiciones del Grupo B con Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Tabla posiciones del Grupo B de Copa Libertadores 2026 con Universitario

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Palmeiras?

El encuentro por la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Palmeiras se llevará a cabo el próximo jueves 16 de abril en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil. Recordemos que en esta zona también están Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Palmeiras?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • México: 20.00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 21.00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 22.00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 23.00 horas
  • España: 4.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Palmeiras?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 será a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.

Sporting Cristal vs. Palmeiras: historial

En total, ambos clubes se han enfrentado cuatro veces a lo largo de su historia. La balanza se inclina para los brasileños, ya que Palmeiras tiene hasta la fecha tres triunfos y solo una victoria por parte de Sporting Cristal. El presente nos dice que los verdes son infinitamente superiores a los del Rímac.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal debutó en la Copa Libertadores 2026 venciendo 1-0 a Cerro Porteño

  2. Cusco FC debutó con una derrota en la Libertadores: Flamengo ganó 2-0 en medio de una polémica

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