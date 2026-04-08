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Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver partido
Revisa la fecha, horario y dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.
Tras haber debutado con victoria ante Cerro Porteño, ahora Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras en condición de visitante por la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Te contamos la fecha, horario y dónde ver el partido internacional que puede definir el rumbo de los celestes en el certamen.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Palmeiras?
El encuentro por la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Palmeiras se llevará a cabo el próximo jueves 16 de abril en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil. Recordemos que en esta zona también están Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Palmeiras?
Te brindamos el horario según tu país de residencia:
- México: 20.00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 21.00 horas
- Venezuela, Bolivia: 22.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 23.00 horas
- España: 4.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Palmeiras?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 será a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.
Sporting Cristal vs. Palmeiras: historial
En total, ambos clubes se han enfrentado cuatro veces a lo largo de su historia. La balanza se inclina para los brasileños, ya que Palmeiras tiene hasta la fecha tres triunfos y solo una victoria por parte de Sporting Cristal. El presente nos dice que los verdes son infinitamente superiores a los del Rímac.
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