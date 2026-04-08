Sporting Cristal apunta a jugar en mítico estadio sus próximos partidos de Libertadores: "Ideal"

Sporting Cristal se alista para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau. En paralelo, la directiva trabaja en definir el escenario para sus próximos encuentros en el torneo continental y confirmaron que buscarán mudarse a un imponente estadio.

Sporting Cristal apunta a jugar en mítico estadio sus próximos partidos de Libertadores

En las últimas semanas, los rimenses han sufrido en la búsqueda de su recinto para el torneo. En la fase previa, jugaron en el Miguel Grau del Callao, pero los hinchas sufrieron ataques vandálicos. Además, la clausura del Estadio de Matute los llevó a tener que volver al recinto chalaco.

En ese sentido, durante el programa ‘Mano a Mano’, le preguntaron a Óscar Moral, director de comercial y de marketing de Sporting Cristal, por si ya definieron su escenario para los próximos partidos de Libertadores. Ante ello, sorprendió al señalar que buscarán regresar al Estadio Nacional de Lima.

Video: Mano a Mano

"Volver al Nacional es lo ideal para los próximos dos partidos de local en Copa Libertadores. Junto al IPD, estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto pueda darse. Hemos escuchado las palabras del presidente del IPD y se dan un plazo de 30 días para que el Estadio Nacional esté apto. Estamos aportando como club para que esto pueda darse”, aseveró.

Si bien aún no es confirmado que los bajopontinos regresarán al Coloso José Díaz en los partidos ante Junior y Palmeiras, Moral señaló que desde el club están colaborando con el IPD para agilizar el estado del campo. No obstante, señaló que si hubiese demoras, activarán el plan de Matute y el Miguel Grau.

“Creeríamos que vamos a volver al Nacional. En su defecto, seguirá el plan que veníamos manejando desde inicio de año: jugar en Matute y en el estadio Miguel Grau del Callao si tuviéramos algún problema”, sentenció.

Sporting Cristal buscará volver a jugar la Libertadores en el Estadio Nacional

El Estadio Nacional volverá a albergar partidos de fútbol

Luego de varios meses, se confirmó que el IPD tiene planteado que el Estadio Nacional vuelva a ser utilizado como recinto deportivo, dejando las actividades musicales. En ese sentido, Sporting Cristal ve una gran oportunidad para sus partidos más importantes, ya que este escenario representa un gran aumento en cuestiones de taquilla y una gran ubicación.