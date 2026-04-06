Sergio Blanco, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firmó por histórico club: "Bienvenido"

Sporting Cristal ha contado con varios delanteros a lo largo de su historia y algunos de ellos dejaron huella en la institución por su gran cantidad de goles. Ese es el caso del uruguayo Sergio Blanco, quien, tras su salida del club celeste, decidió dejar de ser futbolista profesional para ahora asumir ser técnico de Club Atlético Juventud.

Sergio Blanco, exfutbolista de Sporting Cristal, firmó por histórico club

Sergio Rubén Blanco Soto fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Juventud de Uruguay para buscar salir de la zona de descenso de la Liga AUF Uruguaya y alcanzar un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

“Sergio Blanco es nuevo director técnico de nuestra institución. Firma contrato hasta fin de año y este jueves tendrá su estreno por Copa Sudamericana y el próximo fin de semana por el Torneo Apertura”, se puede leer en las redes sociales del club uruguayo.

Sergio Blanco fue presentado como nuevo técnico de Juventud de Uruguay

El delantero y ahora entrenador de 44 años dejó de ser técnico de Wanderers de Uruguay y Celaya FC de México para asumir un nuevo reto en Club Atlético Juventud.

Antes de ser entrenador, jugó como futbolista profesional en Montevideo City Torque, Sporting Cristal, Necaxa, Patronato, Querétaro FC, SH Shenhua, Nacional, Dorados de Sinaloa, San Luis de México, América y Wanderers.

¿Cómo le fue a Sergio Blanco en Sporting Cristal?

Sergio Blanco llegó a Sporting Cristal proveniente de Wanderers en la temporada 2014 a través de un préstamo. Tras dos temporadas, el delantero logró jugar 59 partidos oficiales, anotó 19 goles y asistió en siete ocasiones y salió campeón en la temporada que llegó.