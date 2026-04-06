Zé Ricardo destacó a delantero que firmó con Sporting Cristal hasta 2026: "Goleador"
Zé Ricardo, nuevo técnico de Sporting Cristal, sorprendió al elogiar a delantero que firmó con el club celeste hasta fines del 2026.
Sporting Cristal presentó oficialmente a Zé Ricardo como nuevo técnico del club tras la salida inesperada de Paulo Autuori en pleno Torneo Apertura 2026. En medio de su presentación, el brasileño fue consultado sobre un delantero que firmó con el equipo celeste hasta fines de la temporada: estamos hablando de Felipe Vizeu.
PUEDES VER: Ex Flamengo que firmó con Cristal hasta 2027 se rindió en elogios ante los celestes: "Identidad"
Zé Ricardo, nuevo DT de Sporting Cristal, elogió a delantero que firmó con el club celeste hasta 2026
En conferencia de prensa, Zé Ricardo fue presentado como entrenador de Cristal y en medio de ello fue consultado sobre diversos temas que involucran la situación actual de Cristal en la temporada 2026 entre Liga 1, Copa Libertadores y los jugadores del plantel.
Entre las preguntas que le hicieron al técnico brasileño fue el rendimiento de Felipe Vizeu en Sporting Cristal, ya que dentro de los futbolistas es el más criticado por su falta de goles.
Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, destacó a Felipe Vizeu como goleador
Zé Ricardo afirmó que Vizeu es un gran goleador y que tiene como cualidades haber sido formado en uno de los clubes importantes de Sudamérica, Flamengo. Sin embargo, espera que poco a poco agarre confianza, ya que lo más importante es el grupo que un solo jugador.
“(Felipe) Vizeu es un jugador dentro de una plantilla. El proviene de las canteras de Flamengo desde los 17 años y siempre fue goleador. No debemos apuntar a solo un jugador. Espero que se motive y es durante los entrenamientos donde el colectivo importa más que los nombres. Prefiero hablar colectivamente que individualmente”, afirmó.
Felipe Vizeu en Sporting Cristal
Felipe Vizeu llegó a Cristal como su flamante delantero a mitad de la temporada 2025; sin embargo, desde su llegada hasta la actualidad no ha logrado marcar la diferencia por la falta de goles. En la edición pasada en Liga 1, el brasileño solo anotó dos goles y en 2026 tiene igual de anotaciones entre Copa Libertadores y torneo local.
