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Tabla de posiciones del grupo F con Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Así va la tabla de posiciones del grupo F con Sporting Cristal, Cerro Porteño, Palmeiras y Junior tras la primera jornada de la Copa Libertadores 2026.

Diego Medina
Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Sporting Cristal se estrena en la Copa Libertadores 2026 ante Cerro Porteño por el Grupo F. El elenco celeste será rival de equipos de alto nivel como Junior de Barranquilla y Palmeiras de Brasil. Conoce cómo va la tabla de posiciones de esta serie que tendrá cotejos de mucha intensidad.

Sporting Cristal recibe a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por partido de Copa Libertadores

Tabla de posiciones Grupo F Copa Libertadores

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal, Cerro Porteño, Palmeiras y Junior de Barranquilla:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Palmeiras000
2. Junior000
3. Sporting Cristal000
4. Cerro Porteño000

Programación Grupo F Copa Libertadores 2026: fecha 1

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

  • Junior vs Palmeiras - 19.30 horas
  • Sporting Cristal vs Cerro Porteño: 21.00 horas

Los horarios corresponden a la zona de Perú, Ecuador y Colombia.

Fixture del grupo H de la Copa Libertadores 2026

FECHA 1

  • Junior vs Palmeiras
  • Sporting Cristal vs Cerro Porteño

FECHA 2

  • Cerro Porteño vs Junior
  • Palmeiras vs Sporting Cristal

FECHA 3

  • Sporting Cristal vs Junior
  • Cerro Porteño vs Palmeiras

FECHA 4

  • Sporting Cristal vs Palmeiras
  • Junior vs Cerro Porteño

FECHA 5

  • Palmeiras vs Cerro Porteño
  • Junior vs Sporting Cristal

FECHA 6

  • Cerro Porteño vs Sporting Cristal
  • Palmeiras vs Junior

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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