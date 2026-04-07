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Tabla de posiciones del grupo F con Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026
Así va la tabla de posiciones del grupo F con Sporting Cristal, Cerro Porteño, Palmeiras y Junior tras la primera jornada de la Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal se estrena en la Copa Libertadores 2026 ante Cerro Porteño por el Grupo F. El elenco celeste será rival de equipos de alto nivel como Junior de Barranquilla y Palmeiras de Brasil. Conoce cómo va la tabla de posiciones de esta serie que tendrá cotejos de mucha intensidad.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por partido de Copa Libertadores
Tabla de posiciones Grupo F Copa Libertadores
Así marcha la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal, Cerro Porteño, Palmeiras y Junior de Barranquilla:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Palmeiras
|0
|0
|0
|2. Junior
|0
|0
|0
|3. Sporting Cristal
|0
|0
|0
|4. Cerro Porteño
|0
|0
|0
Programación Grupo F Copa Libertadores 2026: fecha 1
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL
- Junior vs Palmeiras - 19.30 horas
- Sporting Cristal vs Cerro Porteño: 21.00 horas
Los horarios corresponden a la zona de Perú, Ecuador y Colombia.
Fixture del grupo H de la Copa Libertadores 2026
FECHA 1
- Junior vs Palmeiras
- Sporting Cristal vs Cerro Porteño
FECHA 2
- Cerro Porteño vs Junior
- Palmeiras vs Sporting Cristal
FECHA 3
- Sporting Cristal vs Junior
- Cerro Porteño vs Palmeiras
FECHA 4
- Sporting Cristal vs Palmeiras
- Junior vs Cerro Porteño
FECHA 5
- Palmeiras vs Cerro Porteño
- Junior vs Sporting Cristal
FECHA 6
- Cerro Porteño vs Sporting Cristal
- Palmeiras vs Junior
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