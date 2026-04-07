Tabla de posiciones del grupo F con Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se estrena en la Copa Libertadores 2026 ante Cerro Porteño por el Grupo F. El elenco celeste será rival de equipos de alto nivel como Junior de Barranquilla y Palmeiras de Brasil. Conoce cómo va la tabla de posiciones de esta serie que tendrá cotejos de mucha intensidad.

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Tabla de posiciones Grupo F Copa Libertadores

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal, Cerro Porteño, Palmeiras y Junior de Barranquilla:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Palmeiras 0 0 0 2. Junior 0 0 0 3. Sporting Cristal 0 0 0 4. Cerro Porteño 0 0 0

Programación Grupo F Copa Libertadores 2026: fecha 1

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

Junior vs Palmeiras - 19.30 horas

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: 21.00 horas

Los horarios corresponden a la zona de Perú, Ecuador y Colombia.

Fixture del grupo H de la Copa Libertadores 2026

FECHA 1

Junior vs Palmeiras

Sporting Cristal vs Cerro Porteño

FECHA 2

Cerro Porteño vs Junior

Palmeiras vs Sporting Cristal

FECHA 3

Sporting Cristal vs Junior

Cerro Porteño vs Palmeiras

FECHA 4

Sporting Cristal vs Palmeiras

Junior vs Cerro Porteño

FECHA 5

Palmeiras vs Cerro Porteño

Junior vs Sporting Cristal

FECHA 6