Zé Ricardo destacó a jugador de Sporting Cristal tras victoria ante Cerro Porteño: "Gran futuro"

Sporting Cristal dio el gran golpe y venció por 1-0 a Cerro Porteño en la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses jugaron uno de sus mejores partidos en la temporada y se ilusiona con la posibilidad de avanzar de ronda. En medio de ello, el DT Zé Ricardo sorprendió al revelar su gran admiración por una figura de los celestes.

Zé Ricardo destacó a jugador de Sporting Cristal tras victoria ante Cerro Porteño

Una vez se dio el pitazo final, el técnico brasileño Zé Ricardo se pronunció en conferencia de prensa para brindar su análisis sobre el desarrollo del partido. En esa línea, fue consultado por el desempeño de Maxloren Castro en este encuentro, quien fue señalado como una de las figuras del equipo.

Ante ello, el estratega no dudó en llenar de elogios al extremo de Sporting Cristal y reveló que tuvo una conversación con él previo al partido, donde le pidió que tenga libertad para jugar. Esto, ya que lo considera como un jugador muy habilidoso en el mano a mano con los defensas y considera que tiene un “gran futuro”.

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"Hablé con Maxloren para que jugase solo, porque esa es su característica. Es un jugador que le gusta jugar en el uno contra uno, tiene confianza para jugar y seguramente si juega así va a tener un gran futuro. Él es pequeño de tamaño pero es grande en voluntad para jugar al fútbol, porque ayudó mucho en ataque pero también en defensa. Fue importantísimo con y sin la pelota, debe seguir continuando para lograr muchas cosas en su carrera", señaló el técnico.

En esa línea, Zé Ricardo valoró el gran esfuerzo de Maxloren Castro en el encuentro, especialmente porque se movilizó de gran forma en el campo apoyando incluso a los defensas. Por ello, remarcó que quizá no goce de una gran estatura, pero el tamaño de su voluntad predomina en su juego.

Maxloren Castro y su gran momento con Sporting Cristal

Luego de la polémica sucedida a inicios de la temporada, Maxloren Castro logró volver a un gran nivel de juego, siendo vital en cada una de las victorias que ha conseguido Sporting Cristal recientemente. Desde su regreso a las canchas, el joven jugador de 18 años ha logrado aportar dos goles, además de su gran desequilibrio en el campo.