Prensa paraguaya reacciona a victoria de Cristal ante Cerro y apunta contra figura: “Irresponsable”

El Estadio Miguel Grau se volvió celeste el pasado miércoles 8 de abril para el encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, en lo que fue el debut de los rimenses en la Copa Libertadores 2026. Dicho encuentro terminó 1-0 a favor de los celestes gracias al gol de Felipe Vizeu. Es en este contexto que la prensa paraguaya no fue ajena y reaccionó ante la derrota del elenco paraguayo.

Diversos medios como el reconocido ABC tuvieron diferentes perspectivas para analizar el compromiso. Sin embargo, el mencionado medio fue más allá y no dudó en apuntar contra una figura del ‘Ciclón’.

Prensa paraguaya reaccionó a victoria de Sporting Cristal

Como se recuerda, Cerro Porteño se quedó con 10 hombres en el minuto 43 tras la expulsión de Cecilio Domínguez, quien le metió un fuerte balonazo en la cara a Maxloren Castro. Tras esto, los comentarios no se hicieron esperar, pues fue un factor determinante para que el club visitante regrese a Paraguay con una derrota.

“Irresponsable expulsión frustra el plan”, empezó escribiendo ABC en su nota, para después su perspectiva de cómo vieron el partido tras este gran bache que atravesó Cerro.

“Cerro Porteño tuvo varios factores en contra en su estreno en la Copa Libertadores y terminó pagando caro en su visita a Sporting Cristal en Callao. La temprana lesión de Alan Soñora obligó a Ariel Holan a modificar rápidamente su esquema y, poco después, la expulsión irresponsable de Cecilio Domínguez –tan evitable como determinante– condicionó por completo el desarrollo del partido y dejó sin efecto gran parte del plan inicial del Ciclón”.

“El equipo azulgrana no logró mostrar su mejor versión ante un rival que, en la previa, aparecía como accesible dentro del Grupo F. Con este resultado, el conjunto peruano quedó como único líder, aprovechando el empate entre Junior de Barranquilla y Palmeiras en el otro compromiso”, escribieron en su nota.