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Felipe Vizeu marcó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño por Libertadores

Felipe Vizeu marcó el 1-0 de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño e hizo enloquecer a toda su hinchada en el debut de Copa Libertadores.

Francisco Esteves
Felipe Vizeu marcó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal.
Felipe Vizeu marcó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal. | Foto: Composición Líbero.
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Sporting Cristal derrotó a Cerro Porteño 1-0 en el debut en Copa Libertadores y lo hizo con un sensacional gol de Felipe Vizeu. El delantero brasileño ingresó muy bien y con una acrobacia decretó el único tanto del partido para dejar a los celestes en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo F.

Polémica decisión del VAR anuló el gol de Cusco FC contra Flamengo por Copa Libertadores.

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Jugando con uno más desde el primer tiempo, los del Rímac no podían abrir el marcador y tenían contra las cuerdas al 'Ciclón' de Barrio Obrero. Sin embargo, en la recta final del partido llegó su delantero estrella para poder darle una victoria sumamente importante en el objetivo de clasificar a octavos de final.

Tras un buen centro, Felipe Vizeu logró estirarse acrobáticamente para marcar el 1-0 y vencer la portería de Cerro Porteño. Con este resultado, gracias al empate entre Palmeiras y Junior en Barranquilla, Sporting Cristal es líder absoluto de su grupo en la Copa Libertadores.

Recordemos que los dirigidos por Zé Ricardo quieren cambiar de chip debido a que en la Liga 1 vienen fatal, aunque esos resultados fueron conseguidos por Paulo Autuori y no por el nuevo director técnico. Ahora se preparan para su siguiente partido que será infinitamente más complicado.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente encuentro de Sporting Cristal será ante Palmeiras el próximo jueves 16 de abril desde las 17.00 horas de Perú, en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil. La transmisión del partido será mediante la señal de ESPN y Disney Plus para todo el territorio nacional.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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