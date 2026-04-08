Cerro Porteño recibe la expulsión más insólita de la Copa Libertadores. | Foto: Composición Líbero.

Cerro Porteño recibe la expulsión más insólita de la Copa Libertadores ante Sporting Cristal - VIDEO

Cecilio Domínguez vio la roja más insólita del mundo tras agredir a Maxloren Castro, y dejó con uno menos a Cerro Porteño ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores.