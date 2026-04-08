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Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores
Cerro Porteño recibe la expulsión más insólita de la Copa Libertadores. | Foto: Composición Líbero.

Cerro Porteño recibe la expulsión más insólita de la Copa Libertadores ante Sporting Cristal - VIDEO

Cecilio Domínguez vio la roja más insólita del mundo tras agredir a Maxloren Castro, y dejó con uno menos a Cerro Porteño ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

Francisco Esteves
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