Pedri, figura de España y Barcelona, no calló tras su gol a Perú en amistoso: "Tiene un buen..."

La selección peruana no pudo ante España en este cierre de amistosos internacionales por fecha FIFA. El elenco de la Bicolor sumó una victoria y una derrota en estos dos compromisos, por lo que Mano Menezes sacará conclusiones de cara a las próximas convocatorias. En medio de este panorama, se recuerda el gol de Pedri para el 2-0 parcial de la Furia Roja, por lo que no dudó en dar declaraciones sobre sus sensaciones.

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Pedri habló tras su gol a Perú

La figura del Barcelona y de la selección española tuvo un breve diálogo con el medio 'La 1 de RTVE', en el que contó detalles de cómo fue su anotación ante la Bicolor, luego de la asistencia de su compañero Ferrán Torres. Ambos jugadores del cuadro culé conectaron en dicha acción de ataque para ampliar el marcador sobre los dirigidos por Mano Menezes.

Fiel a su estilo, Pedri valoró la jugada individual que hizo Ferrán Torres para que pudiera empujar el balón y sellar el 2-0 parcial en la primera parte. Eso lo motiva de cara a la Copa del Mundo, ya que sacan buenas conclusiones en los dos amistosos que afrontaron ante Irak y Perú.

"Si bueno, Ferri, como juega a pierna natural tiene un buen centro, un buen golpeo y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él porque yo solo tuve que poner el pie. Así que nada, darle las gracias por eso.", declaró.

(VIDEO: Movistar Deportes)

España se alista para su debut en el Mundial 2026

La selección española ahora recuperará energías de cara a su debut ante Cabo Verde por la primera jornada del grupo H de la Copa del Mundo 2026. Este choque se llevará a cabo el lunes 15 de junio a partir de las 11.00 a. m. de Perú.