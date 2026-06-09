Medios españoles reaccionaron a la victoria de España por 3-1 sobre Perú: "Vence con autoridad"

La selección peruana cayó por 3-1 ante España en un amistoso de preparación para el Mundial 2026. El encuentro también sirvió para que Mano Menezes continúe definiendo la base del equipo con miras a las próximas competiciones. Tras el partido, diversos medios españoles analizaron lo ocurrido en México.

Uno de ellos fue '20Minutos', que en su artículo destacó el trabajo realizado por Luis de la Fuente y, sobre todo, resaltó el planteamiento presentado por el técnico español. El medio se mostró sorprendido debido a que alineó un once titular que fácilmente podría ser utilizado en la Copa del Mundo.

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Medios españoles reaccionan al Perú vs. España

“España vence con autoridad a Perú y convence en su último ensayo antes del Mundial”, tituló el mencionado medio, para después analizar el compromiso.

“La selección española ha disputado esta madrugada su último partido antes de embarcarse en la Copa del Mundo. Exactamente a seis días de su estreno mundialista, Luis de la Fuente mostró en Puebla (México), en el amistoso ante Perú, el que apunta a ser su once titular en el debut contra Cabo Verde. Lo hizo con éxito, demostró que tiene claro el plan. Oyarzabal, Pedri y un gol del guardameta Pedro Gallese, en propia puerta, firmaron los goles (1-3) en un encuentro de objetivos cumplidos”, escribieron en su nota periodística.

Fue la nota del medio 20Minutos

Por su parte, el medio ‘El País’, también dedicó una nota completa a esta gran victoria de los españoles. “España goza en su escala en México”, titularon en su nota.

Así titulo El País

En su nota, analizaron el esquema con el que salió el DT español y señalaron que cuidaron a las estrellas como Lamine Yamal y Nico Williams, y que esta victoria sirvió para darle tranquilidad a su gente.

“España se sabe favorita para pelear por el trofeo de la Copa del Mundo. Por eso ha cuidado entre algodones a sus estrellas Lamine Yamal y Nico Williams, para tenerlos en plenitud en el torneo. Este lunes, a siete días del debut contra Cabo Verde, la selección española ganó contra Perú (1-3), uno de los países que cayeron en las eliminatorias para el Mundial, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Fue un partido que sirvió para ganar fuelle y tranquilidad”.