0

Medios españoles reaccionaron a la victoria de España por 3-1 sobre Perú: "Vence con autoridad"

Luego de la victoria de España sobre Perú, los medios de ese país no tardaron en expresar su satisfacción y dedicaron artículos al análisis del compromiso disputado en México.

Antonio Vidal
Así reaccionó la prensa española a la derrota de Perú. Foto: composición Líbero/El País/20Minutos
Así reaccionó la prensa española a la derrota de Perú. Foto: composición Líbero/El País/20Minutos
COMPARTIR

La selección peruana cayó por 3-1 ante España en un amistoso de preparación para el Mundial 2026. El encuentro también sirvió para que Mano Menezes continúe definiendo la base del equipo con miras a las próximas competiciones. Tras el partido, diversos medios españoles analizaron lo ocurrido en México.

Uno de ellos fue '20Minutos', que en su artículo destacó el trabajo realizado por Luis de la Fuente y, sobre todo, resaltó el planteamiento presentado por el técnico español. El medio se mostró sorprendido debido a que alineó un once titular que fácilmente podría ser utilizado en la Copa del Mundo.

Jairo Vélez anotó el único gol peruano en el amistoso ante España.

PUEDES VER: Jairo Vélez volvió a marcar con Perú y se consolida como el goleador de la era Mano Menezes

Medios españoles reaccionan al Perú vs. España

España vence con autoridad a Perú y convence en su último ensayo antes del Mundial”, tituló el mencionado medio, para después analizar el compromiso.

La selección española ha disputado esta madrugada su último partido antes de embarcarse en la Copa del Mundo. Exactamente a seis días de su estreno mundialista, Luis de la Fuente mostró en Puebla (México), en el amistoso ante Perú, el que apunta a ser su once titular en el debut contra Cabo Verde. Lo hizo con éxito, demostró que tiene claro el plan. Oyarzabal, Pedri y un gol del guardameta Pedro Gallese, en propia puerta, firmaron los goles (1-3) en un encuentro de objetivos cumplidos”, escribieron en su nota periodística.

Fue la nota del medio 20Minutos

Fue la nota del medio 20Minutos

Por su parte, el medio ‘El País’, también dedicó una nota completa a esta gran victoria de los españoles. “España goza en su escala en México”, titularon en su nota.

Así titulo El País

Así titulo El País

En su nota, analizaron el esquema con el que salió el DT español y señalaron que cuidaron a las estrellas como Lamine Yamal y Nico Williams, y que esta victoria sirvió para darle tranquilidad a su gente.

España se sabe favorita para pelear por el trofeo de la Copa del Mundo. Por eso ha cuidado entre algodones a sus estrellas Lamine Yamal y Nico Williams, para tenerlos en plenitud en el torneo. Este lunes, a siete días del debut contra Cabo Verde, la selección española ganó contra Perú (1-3), uno de los países que cayeron en las eliminatorias para el Mundial, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Fue un partido que sirvió para ganar fuelle y tranquilidad”.

Analizó El País

Analizó El País

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Ignacio Da Silva, ex Sporting Cristal, vuelve a Perú y luce camiseta de club grande de Liga 1

  2. ¡Confirmado! Javier Rabanal regresa al fútbol peruano para dirigir a destacado club de la Liga 1

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano