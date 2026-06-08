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Jairo Vélez volvió a marcar con Perú y se consolida como el goleador de la era Mano Menezes
El atacante de Alianza Lima anotó ante España en Puebla, llegó a cuatro goles en cuatro partidos y atraviesa el mejor momento de su carrera con la Selección Peruana.
Perú no pudo ante España en Puebla y terminó cayendo 3-1 en un exigente amistoso internacional. Sin embargo, más allá del resultado, la Selección Peruana volvió a encontrar una noticia alentadora en ataque: Jairo Vélez volvió a hacerse presente en el marcador.
El atacante de Alianza Lima anotó el descuento a los 66 minutos y confirmó el gran momento que atraviesa con la camiseta de la Bicolor. Su aparición permitió reducir diferencias y dejar una buena sensación individual en medio de una noche complicada para el equipo.
El tanto no fue un hecho aislado. Vélez continúa demostrando una notable capacidad para aparecer en los momentos importantes y responder cuando el equipo más lo necesita. Su confianza frente al arco se ha convertido en una de sus principales virtudes.
Con esta anotación, el delantero alcanzó cuatro goles en apenas cuatro partidos bajo el mando de Mano Menezes. Los números respaldan su rendimiento y lo consolidan como el máximo goleador de la selección desde la llegada del entrenador brasileño.
En un equipo que durante mucho tiempo ha sufrido por la falta de contundencia ofensiva, empieza a consolidarse como una solución real. Su eficacia, movilidad y capacidad para definir generan ilusión en una afición que reclama nuevos referentes para liderar el futuro de la Blanquirroja.
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