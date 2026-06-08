0
¡LO ÚLTIMO!
Perú perdió contra España

Jairo Vélez volvió a marcar con Perú y se consolida como el goleador de la era Mano Menezes

El atacante de Alianza Lima anotó ante España en Puebla, llegó a cuatro goles en cuatro partidos y atraviesa el mejor momento de su carrera con la Selección Peruana.

Redacción Líbero
Jairo Vélez anotó el único gol peruano en el amistoso ante España.
Jairo Vélez anotó el único gol peruano en el amistoso ante España. | Selección Peruana | La Bicolor
COMPARTIR

Perú no pudo ante España en Puebla y terminó cayendo 3-1 en un exigente amistoso internacional. Sin embargo, más allá del resultado, la Selección Peruana volvió a encontrar una noticia alentadora en ataque: Jairo Vélez volvió a hacerse presente en el marcador.

Jairo Vélez anotó el descuento de Perú ante la selección de España.

PUEDES VER: Jairo Vélez le rompió el arco a David Raya y anotó el descuento de Perú ante España

El atacante de Alianza Lima anotó el descuento a los 66 minutos y confirmó el gran momento que atraviesa con la camiseta de la Bicolor. Su aparición permitió reducir diferencias y dejar una buena sensación individual en medio de una noche complicada para el equipo.

El tanto no fue un hecho aislado. Vélez continúa demostrando una notable capacidad para aparecer en los momentos importantes y responder cuando el equipo más lo necesita. Su confianza frente al arco se ha convertido en una de sus principales virtudes.

Con esta anotación, el delantero alcanzó cuatro goles en apenas cuatro partidos bajo el mando de Mano Menezes. Los números respaldan su rendimiento y lo consolidan como el máximo goleador de la selección desde la llegada del entrenador brasileño.

En un equipo que durante mucho tiempo ha sufrido por la falta de contundencia ofensiva, empieza a consolidarse como una solución real. Su eficacia, movilidad y capacidad para definir generan ilusión en una afición que reclama nuevos referentes para liderar el futuro de la Blanquirroja.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Perú fue superado por España en su último partido amistoso antes del Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano