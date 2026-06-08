Jairo Vélez le rompió el arco a David Raya y anotó el descuento de Perú ante España

La selección peruana enfrentó a España en un amistoso internacional previo al inicio del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Pese a que el resultado fue adverso para los dirigidos por Mano Menezes, la Bicolor al menos pudo celebrar un tanto y este fue de los pies de Jairo Vélez.

Perú vs España: así fue el gol de Jairo Vélez para el 1-3 de la Bicolor

Sobre los 65 minutos del segundo tiempo, el volante de Alianza Lima recibió un preciso pase de Marcos López, apareció de sorpresa por detrás de los defensores españoles, le ganó la posición a Marc Cucurella y sacó un tremendo zapatazo para vencer a David Raya y colocar el descuento de Perú ante España.

Con este nuevo tanto, el futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano llegó a los cuatro tantos vistiendo la camiseta de la Bicolor. La primera vez que se estrenó fue con un doblete en el empate a 2 ante Honduras, después convirtió un tanto más en la victoria ante Haití y ahora último contra la Furia Roja.

¿Cómo quedó el Perú vs España por el amistoso internacional?

Perú no pudo ante España y cayó 3-1 en la ciudad de México. El encargado de abrir el marcador fue Mikel Oyarzabal apenas al minuto de juego con un latigazo desde fuera del área. Después, Pedri aumentó el mercador y en la segunda mitad, Pedro Gallese cometió un blooper y puso el tercero de la Furia Roja. La buena noticia fue que Jairo Vélez convirtió el descuento de la Bicolor.