Adrián Ugarriza perdió una clara ocasión para poner el descuento. | Foto: captura/Movistar Deportes

Adrián Ugarriza falló increíble ocasión ante la portería sola: era el descuento de Perú ante España

El delantero peruano se había sacado a Unai Simón, pero luego se quedó sin ángulo y no pudo poner el descuento de Perú ante España.