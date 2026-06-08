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Pedri aprovechó el error de Perú en defensa y anotó el 2-0 para España
Pedri aprovechó los espacios defensivos de la selección peruana para anotar el 2-0 del compromiso amistoso. La bicolor es ampliamente superada por España.
España ya vence a Perú al minuto de juego: Oyarzabal anotó golazo de larga distancia
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