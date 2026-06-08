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Perú vs España amistoso
Pedri anotó el segundo tanto de la selección española sobre Perú. | FOTO: Captura Movistar Deportes

Pedri aprovechó el error de Perú en defensa y anotó el 2-0 para España

Pedri aprovechó los espacios defensivos de la selección peruana para anotar el 2-0 del compromiso amistoso. La bicolor es ampliamente superada por España.

Jesús Yupanqui
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