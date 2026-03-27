Ex Alianza se perfila como nuevo DT de Sporting Cristal tras salida de Autuori: "Es su sueño"

Sporting Cristal atraviesa un complejo momento luego de la salida de Paulo Autuori tras los malos resultados obtenidos en la Liga 1 Apertura. Ante ello, el club ya trabaja en conseguir a su reemplazo y se conoció que un extécnico de Alianza Lima se perfila para poder dirigir al plantel para lo que resta de la temporada.

Ex Alianza Lima se perfila como nuevo DT de Sporting Cristal

La salida de Paulo Autuori ha generado gran incertidumbre por el futuro de Sporting Cristal. En ese sentido, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta señaló que la dirección deportiva ya viene analizando opciones para ocupar el banquillo del equipo.

No obstante, el hombre de prensa remarcó que uno de los candidatos es Julio César Uribe, actual director deportivo del club. Del mismo modo, señaló que ser DT de los ‘cerveceros’ siempre ha sido uno de los sueños que ha tenido el ‘Diamante’ en su carrera.

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"A mi me dijeron que en Sporting Cristal tienen opciones, ya recibieron cvs, pero que no se descarte que alguien proponga la posibilidad de que Julio César Uribe sea el técnico. Es su sueño, siempre lo ha querido y está capacitado", informó el citado comunicador.

Cabe señalar que esta no es un decisión definitiva que haya tomado el área deportiva, sino que es una de las tantas opciones que barajan para su nuevo DT. Aunque, Uribe lleva cinco años sin dirigir a un equipo en el fútbol profesional.

Julio César Uribe y su paso por Alianza Lima

Si bien el nombre de Julio César Uribe siempre ha estado vinculado a Sporting Cristal, por su etapa como futbolista donde dejó un legado importante, también tuvo paso por otros equipos del ámbito nacional. Uno de ellos es Alianza Lima, clásico rival del cuadro rimense.

Esto ocurrió en su etapa como entrenador, cuando recién iniciaba su carrera como estratega. El ‘Diamante’ asumió la dirección técnica del conjunto victoriano a mitad de la temporada 1995 y logró clasificarlo a la Copa Libertadores tras finalizar en el tercer lugar. Sin embargo, para el año siguiente no continuó en el cargo.