Sporting Cristal define el futuro de Felipe Vizeu tras salida de Paulo Autuori: "Lamentablemente..."

El entrenador Paulo Autuori llegó a Sporting Cristal en la temporada 2025 en su intento de mejorar los resultados del equipo; sin embargo, no pudo superar ni las 10 fechas en el Torneo Apertura. A raíz de su salida es que se habla sobre la posible salida de Felipe Vizeu. El brasileño no ha logrado consolidarse como el delantero referente y es uno de los más criticados de la hinchada celeste.

Martín Cauteruccio fue el último gran delantero que tuvo Sporting Cristal y en su reemplazo llegó Felipe Vizeu, quien hasta ahora no ha demostrado tener un gran rendimiento ni efectividad de gol en partidos importantes. Por ello, desde Sporting Cristal han salido a hablar sobre lo que tienen planeado para el atacante.

Sporting Cristal aclara el futuro de Felipe Vizeu

Con pasado en importantes equipos de Brasil y en Europa, Felipe Vizeu no está teniendo un buen presente en Sporting Cristal. El brasileño es la carta de gol del elenco rimense, pero los resultados no lo apoyan. En ese sentido, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, se pronunció al respecto.

“Nosotros sabemos lo que significa Felipe, sabemos dónde ha sido formado y todo lo que ha hecho hasta ahora. Los delanteros tienen este tipo de momentos, lamentablemente no ha sido el mejor momento en los últimos partidos. Nosotros confiamos en lo que hemos hecho, haber elegido a un jugador como Felipe y no tenemos dudas que él se va a recuperar, que es lo que esperamos”, indicó en entrevista con L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Números de Felipe Vizeu con Sporting Cristal

El valor de Felipe Vizeu en el mercado es de 300 mil euros según el portal Transfermarkt. Con Sporting Cristal, Vizeu ha marcado apenas cuatro goles en 18 partidos. La mejor marca del delantero brasileño fue durante su etapa en Flamengo cuando anotó 20 veces en 75 partidos.