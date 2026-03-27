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Cristal ganó 3-1 y es líder absoluto del Torneo Apertura superando a Universitario y Alianza

Sporting Cristal sorprende a Alianza Lima y Universitario, superándolos ahora en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 2026.

Luis Blancas
Sporting Cristal ganó 3-1 y es líder del Torneo Apertura superando a Universitario y Alianza Lima
Sporting Cristal ganó 3-1 y es líder del Torneo Apertura superando a Universitario y Alianza Lima | Composición: Líbero
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Sporting Cristal está atravesando un difícil momento luego de que Paulo Autuori dejara el club rimense tras 2 temporadas en el cargo. Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que el equipo femenino del cuadro celeste ha logrado posicionarse en el primer lugar de la Liga Femenina 2026 al vencer por 3-1 a Defensores de Ilucán.

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Sporting Cristal ganó 3-1 y es líder del Torneo Apertura superando a Universitario y Alianza Lima

Cristal Femenino derrotó 3-1 a Defensores de Ilucán en la sede de La Florida, Rímac, durante la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina.

Los goles del club rimense fueron anotados por Alessia Sanllehi a los 30 minutos del primer tiempo, Ana Iraha a los 89 y Angie Tomateo a los 90+2 cerca de terminar el encuentro.

Sporting Cristal Femenino venció 3-1 a Defensores del Ilucán y el líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal Femenino venció 3-1 a Defensores del Ilucán y el líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Defensores de Ilucán fue reñido en la primera mitad; sin embargo, en la segunda parte, las jugadoras celestes demostraron su experiencia y lograron cambiar el marcador de 1-1 a 3-1 a su favor.

Con este resultado, el club femenino de Cristal se ubica en la tabla de posiciones en el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 y supera a sus rivales directos Alianza Lima y Universitario.

Sporting Cristal en la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal ha logrado 3 victorias consecutivas en la Liga Femenina: venció 4-0 a Melgar en la primera fecha, 4-0 a CD Yanapauma en la jornada 2 y, finalmente, derrotó a Defensores del Ilucán por 3-1.

Tabla de Posiciones en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

ClubPJPuntos
1. Sporting Cristal39
2. Universitario de Deportes26
3. Alianza Lima26
4. Flamengo FBC23
5. Atlético Andahuaylas23
6. Club UNSAAC22
7. Defensores del Ilucán31
8. FC Killas21
9. FBC Melgar10
10. CD Yanapuma10
11. Carlos A. Manucci20
12. Biavo FC00

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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