Sporting Cristal está atravesando un difícil momento luego de que Paulo Autuori dejara el club rimense tras 2 temporadas en el cargo. Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que el equipo femenino del cuadro celeste ha logrado posicionarse en el primer lugar de la Liga Femenina 2026 al vencer por 3-1 a Defensores de Ilucán.

Sporting Cristal ganó 3-1 y es líder del Torneo Apertura superando a Universitario y Alianza Lima

Cristal Femenino derrotó 3-1 a Defensores de Ilucán en la sede de La Florida, Rímac, durante la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina.

Los goles del club rimense fueron anotados por Alessia Sanllehi a los 30 minutos del primer tiempo, Ana Iraha a los 89 y Angie Tomateo a los 90+2 cerca de terminar el encuentro.

Sporting Cristal Femenino venció 3-1 a Defensores del Ilucán y el líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Defensores de Ilucán fue reñido en la primera mitad; sin embargo, en la segunda parte, las jugadoras celestes demostraron su experiencia y lograron cambiar el marcador de 1-1 a 3-1 a su favor.

Con este resultado, el club femenino de Cristal se ubica en la tabla de posiciones en el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 y supera a sus rivales directos Alianza Lima y Universitario.

Sporting Cristal en la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal ha logrado 3 victorias consecutivas en la Liga Femenina: venció 4-0 a Melgar en la primera fecha, 4-0 a CD Yanapauma en la jornada 2 y, finalmente, derrotó a Defensores del Ilucán por 3-1.

Tabla de Posiciones en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026