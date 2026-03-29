Sporting Cristal jugará en mítico estadio la Libertadores 2026 tras clausura del Nacional

Sporting Cristal jugarán la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 ante Cerro Porteño, Palmeiras y Junior; sin embargo, tras la clausura del Estadio Nacional por la Municipalidad de Lima, no se sabía dónde iba a ser local el cuadro rimense. No obstante, ahora se reveló que los dirigidos por Jorge Soto ya tienen definido en qué recinto serán anfitriones: Estamos hablando del Estadio Miguel Grau.

Sporting Cristal ya tiene definido donde jugará sus partidos de Copa Libertadores 2026 tras la clausura del Estadio Nacional por la Municipalidad de Lima.

Sporting Cristal jugará en histórico estadio la Copa Libertadores 2026 tras clausura del Estadio Nacional

El periodista Ernesto Jerónimo Macedo León informó que Cristal tiene una gran probabilidad de jugar como local ante Cerro Porteño en el Miguel Grau del Callao.

Esta decisión de la administración celeste se da luego de que la Municipalidad de Lima decidiera clausurar el Estadio Nacional el 29 de marzo de 2026.

Sporting Cristal jugará la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Miguel Grau tras clausura del Nacional

"Es muy probable que el miércoles 8 de abril, Sporting Cristal enfrente a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau", afirmó el comunicador en sus redes sociales.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se enfrentará a Cerro Porteño el miércoles 8 de abril a las 9.00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Miguel Grau, correspondiente a la jornada 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Estadio Nacional fue clausurado por la Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima decidió clausurar el Estadio Nacional tras constatar que se incumplieron normativas municipales durante los eventos de música realizados el 27 y 28 de marzo. El primer recinto del Perú sufre una clausura temporal debido a ruidos excesivos, alteración del orden público y otros factores.