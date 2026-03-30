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Sporting Cristal quiere dar el golpe y apunta a incorporar a Ricardo Gareca: "Anotado"

Sporting Cristal busca nuevo técnico tras la salida de Paulo Autuori, y el nombre de Ricardo Gareca suena como una posible opción en el club.

Wilfredo Inostroza
Ricardo Gareca sigue en la órbita de Sporting Cristal
Ricardo Gareca sigue en la órbita de Sporting Cristal | Foto: EFE
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Sporting Cristal viene buscando técnico tras la salida de Paulo Autuori y son varios los nombres que han surgido como posibilidades. Recientemente se acaba de sumar el nombre de Ricardo Gareca, muy recordado por su paso por la selección peruana.

Thiago Nunes se encuentra en el Perú.

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De acuerdo a lo revelado por el periodista Paúl Perez, en La Florida tienen apuntado al ‘Tigre’ y se iba a consultar sus condiciones para ver si es viable su contratación. Este sería el primer paso previo a iniciar alguna negociación.

"Me tiraron un nombre que lo tenían anotado en Cristal. Iban a consultar a ver qué condiciones tenía. Iban a consultar por Gareca”, dijo el mencionado comunicado a través del programa Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.

Video: Linkeados.

Cabe señalar que Gareca en el fútbol peruano, a nivel de clubes, solo dirigió a Universitario, entre 2008 y 2007, pero más allá de confesar que siente un agradecimiento por el elenco ‘crema’, no ha descartado asumir las riendas de otros clubes.

Pablo Peirano es otro nombre que ha estado en la órbita del elenco bajopontino, incluso el propio DT argentino ha confesado que le atrae la idea de dirigir a uno de los clubes más importantes del balompié nacional.

Ricardo Gareca no quiere dirigir hasta después del Mundial 2026

Ricardo Gareca declaró semanas atrás que tiene compromisos ya pactados con programas de streaming y no podrá dirigir hasta después del Mundial 2026, por lo que esto complicaría una posible llegada a Sporting Cristal o algún otro club, ya sea peruano o extranjero.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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