Vargas se enojó con exUniversitario por besar el escudo y revelar su amor por Cristal: "Vendehumo"

Juan Manuel Vargas es hincha y referente en Universitario de Deportes. Por ello, el ‘Loco’ cuestionó a Alexi Gómez por besar el escudo del cuadro crema cuando su corazón late por Sporting Cristal.

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En su programa ‘La parrilla del loco’, Juan Manuel Vargas preguntó a Alexi Gómez si es hincha de Sporting Cristal. El jugador de 33 años afirmó que toda su vida fue fanático del cuadro celeste.

“Toda la vida fui hincha de Sporting Cristal”, indicó Gómez. Luego, bromeó con Juan Manuel Vargas y le pidió que aplaudiera. El exCatania expresó lo siguiente: “Está bien, me parece bien”.

De ahí, Vargas le preguntó a la ‘Hiena’ si alguna vez señaló que era hincha de Universitario, a lo que el lateral indicó que nunca dijo eso, pero sí besó el escudo de la ‘U’ por agradecimiento.

“Sí besé la camiseta. No es trafa, yo te voy a explicar algo”, indicó Gómez, a lo que Vargas le cuestionó por besar la camiseta crema.

“Vendías humo entonces”, cuestionó Vargas. Gómez explicó su acción: “Besar la camiseta de un equipo no significa que seas hincha de esa institución. Es agradecimiento; yo voy a vivir agradecido con la U toda mi vida. Besé el escudo por agradecimiento, por todo lo que soy. No soy vendehumo”.

Finalmente, Vargas señaló que solo besó la camiseta de Universitario porque es hincha, no realizó gesto en los otros equipos donde jugó porque su corazón es crema.

¿Qué es la vida de Alexi Gómez?

Alexi Gómez es un jugador peruano que en su momento despertó la ilusión de los hinchas por su talento. Pasó por Universitario (donde fue campeón nacional en el 2013) y Alianza Lima.

Sin embargo, no se logró consolidar. Según Transfermarkt, su actualidad es Juventud Bellavista.