En Ecuador elogiaron a Sekou Gassama tras gol en victoria de Universitario vs LDU: "Potencia"

Universitario de Deportes sigue sus preparativos en pleno parón de selecciones por fecha FIFA y disputó un amistoso internacional con LDU de Quito. Este duelo se jugó en el Estadio Monumental y acabó con una victoria crema por 2-1. Sin embargo, toda la atención fue hacia Sekou Gassama, quien logró anotar el gol de la victoria.

En Ecuador elogiaron a Sekou Gassama tras gol en victoria ante LDU de Quito

Una de las grandes preocupaciones de los hinchas estaba en Sekou Gassama, luego de que el senegalés solo haya disputado 30 minutos oficiales con Universitario en la temporada. No obstante, el delantero tuvo minutos en el amistoso ante LDU de Quito y fue el autor de un gol y generó gran expectativa.

Por ello, el medio ‘ESPN de Ecuador’ analizó lo que fue el desarrollo de este encuentro y valoró especialmente el rendimiento de Gassama, destacando la jugada del gol, en donde se impuso físicamente ante los defensores rivales y a base de pundonor marcó el gol del triunfo.

ESPN de Ecuador elogió a Sekou Gassama por su gol ante LDU de Quito

“El delantero senegalés interceptó un centro de Andy Polo proveniente de la banda derecha, ganando la posesión al central rival, y definiendo con potencia cruzado, superando al portero. La celebración del tanto incluyó a todos sus compañeros, quienes lo felicitaron por el tanto convertido”, mencionaron en su publicación.

Del mismo modo, en otra parte de su publicación, remarcaron que esta anotación será vital para que el senegalés de 30 años adquiera mayor confianza de cara al reinicio de la Liga 1 Apertura.

Así fue el gol de Sekou Gassama con Universitario

Sekou Gassama hizo su debut como goleador en la victoria de Universitario ante LDU de Quito.

Sekou Gassama se perfila a sumar minutos en el clásico

Sekou Gassama viene sumando ritmo en los entrenamientos de Universitario con el fin de poder integrar la nómina de convocados de Javier Rabanal para el partido ante Alianza Lima por el primer clásico de la Liga 1 2026.