Universitario empató 0-0 en fuerte partido y preocupa a sus hinchas por rendimiento

Universitario de Deportes sigue firme en su búsqueda del campeonato de la Liga 1 2026 y, con ello, lograr el tetracampeonato del fútbol peruano. Sin embargo, no es la única delegación del cuadro merengue que está disputando un importante torneo, ya que las divisiones menores se encuentran participando en la Copa Federación y una de ellas consiguió un preocupante empate 0-0.

Universitario empató 0-0 ante fuerte rival y preocupa a sus hinchas por rendimiento

La categoría 2013 de Universitario empató 0-0 contra Deportivo Coopsol en la tercera fecha del Torneo Élite Federación Oro en Campo Mar.

A diferencia de esta categoría, la división del 2011 sí consiguió una victoria por 3-1 ante el mismo rival de edades similares. En este caso, los goles fueron anotados por Thiago Peláez, José Yauri y Jeyco Saavedra.

La categoría 2013 de Universitario empató 0-0 ante Deportivo Coopsol en la tercera fecha del Torneo Élite Federación Oro en Campo Mar.

Asimismo, los nacidos en 2012 también lograron ganar por uno-cero a Coopsol, donde el único goleador fue Julio Dávila, desde el Complejo Deportivo de Universitario llamado Campo Mar.

Luego de los tres resultados de las tres categorías, la división del 2013 es la única que ha generado preocupación a los hinchas crema dentro de la Copa Federación Oro 2026.

Universitario en el Torneo Élite Federación Oro 2026

Cabe mencionar que dentro de este importante torneo de menores, las cinco divisiones de Universitario de Deportes habían conseguido victorias ante EDM Ventanilla y Club Universidad San Martín, sin embargo, ahora con el único equipo que no consiguieron ganar fue ante Deportivo Coopsol.