Universitario denunciaría al árbitro Michael Espinoza y jugadores de UTC si fallo sale a su favor

Universitario de Deportes planea tomar acciones legales en contra del árbitro Michael Espinoza si el fallo de la Comisión Disciplinaria sale favorable al cuadro merengue y señala que no existió un caso de racismo en contra de los futbolistas de UTC, Ángelo Campos y Piero Serra.

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En el último programa de ‘Al L1mite’, el periodista Gustavo Peralta señaló que Universitario presentó todas las pruebas posibles ante la Comisión Disciplinaria y adjuntó los audios del VAR de ese partido. Lo más llamativo de esto es que, de acuerdo al comunicador, “los audios no concuerdan con lo que dice el informe del árbitro Michael Espinoza”.

“En la Comisión Disciplinaria por el hecho del supuesto acto de racismo y toda esta situación que está investigándose. Mañana van a declarar Piero Serra, Ángelo Campos y nuevamente Michael Espinoza. Sin embargo, hay un punto que creo que va a ser vital en el proceso: la 'U' ha logrado que los audios VAR del árbitro Michael Espinoza sean parte del proceso”, empezó diciendo Gustavo Peralta.

Luego, el periodista recalcó lo siguiente: “Habían solicitado que esto sea parte del proceso y rescataron, consiguieron, escucharon y han metido los audios VAR al proceso este en la Comisión Disciplinaria. Y lo que me cuentan a mí —la información que tenemos corroborada por ambas partes, desde la Comisión un poco, desde la Liga y también de Universitario— es que, según lo que me dicen, aparentemente los audios no concuerdan con lo que dice el informe de Michael Espinoza”.

¿Cuándo va a salir el fallo?

Al ser consultado sobre cuándo podría salir el fallo de la Comisión, Gustavo Peralta recalcó que no se sabe con exactitud, pues hasta ahora no han salido los resultados de otros casos como el de Coronel.

“Ahí está el tema, porque hasta ahora no sale de otros casos; por ejemplo, el de Coronel todavía no sale todavía. Pero lo que me dicen efectivamente sobre la 'U' a señalar es: los audios del VAR son totalmente opuestos a lo que informó el árbitro en su informe —me cuentan y lo informan desde Universitario, me lo corroboran—. Es más, en los audios solo dice 'voy a ver' y simplemente se voltea y se va a activar el protocolo. Es decir, ante el dicho de campos, no se toma ni un segundo en poner atención a la tribuna, solo se voltea y se va”.

Finalmente, en caso de que la Comisión Disciplinaria falle a favor de Universitario, Gustavo Peralta recalcó que el cuadro merengue planea denunciar a Michael Espinoza: “Por lo que vamos a ir, dicen en Universitario, a todas las instancias; y en el caso de los denunciantes, el club crema anuncia que va a denunciarlos si no se retractan sobre sus dichos. Es decir, pueden ir al punto penal porque ellos consideran que se está afectando el honor de Universitario”.