Universitario llega con ventaja para el clásico ante Alianza Lima e hinchas se ilusionan

Por la fecha número 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, se enfrentarán Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate. En ese sentido, los cremas llegan con una ventaja que mantiene ilusionada a su numerosa hinchada.

Como sabemos, la 'U' no ha comenzado de la mejor manera el campeonato nacional, pero se mantiene en carrera y si le gana a los blanquiazules se acercará a la cima, claro, dependiendo del resultado de Los Chankas. Por ello, todos los aficionados están atentos de lo que pueda pasar en el clásico del fútbol peruano.

Precisamente para este encuentro Universitario de Deportes llega con una ventaja sobre su rival, ya que el club merengue sí disputó un encuentro amistoso durante la pausa por fecha FIFA y lo hizo ante un campeón de la Copa Libertadores como lo es Liga de Quito. Ambos clubes se enfrentaron en el Estadio Monumental de Ate.

La 'U' derrotó a LDU.

La 'U' se llevó la victoria por 2-1 en este encuentro gracias a los goles de Matías Di Benedetto y Sekou Gassama, quien finalmente logró convertir con camiseta merengue. Es por tal motivo que el cuadro de Javier Rabanal llega con una ventaja sobre Alianza Lima, ya que mantuvo ritmo de competencia este fin de semana.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario y Alianza Lima por la Liga 1 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 4 de abril desde las 20.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del clásico será mediante la señal de L1 MAX a través de Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.